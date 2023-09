Cuireann Zoom Buartha in iúl faoi Iompar Frithiomaíoch a Líomhnaítear Microsoft

Tuairiscítear gur bhuail Zoom Video Communications, an déantóir bogearraí cumarsáide móréilimh, le rialtóirí ó SAM, ón Aontas Eorpach (AE), ón Ríocht Aontaithe (RA), agus ón nGearmáin chun imní a ardú faoi iompar frithiomaíoch líomhnaithe Microsoft. Bhí na cainteanna ar siúl le Coimisiún Trádála Chónaidhme na SA (FTC) agus le forghníomhaithe iomaíochta ón AE, ón RA agus ón nGearmáin le bliain anuas.

Is é ceann de na príomhábhair imní atá ag Zoom ná gurb é rogha Microsoft a bhogearraí físchomhdhála Teams trí chuachadh praghais agus dearadh táirgí. Spreag na hábhair imní seo imscrúduithe ó chomhlachtaí rialála ar nós faire iomaíochta an AE. Tionscnaíodh an fiosrú AE tar éis gearán ó ardán teachtaireachtaí Salesforce Slack trí bliana ó shin. Mar fhreagra, d'fhógair Microsoft le déanaí go ndéanfadh sé Foirne a dhíchuachadh san Eoraip ó 1 Deireadh Fómhair.

Chomh maith le himscrúdú an AE, d'oscail Oifig Cairtéil Chónaidhme na Gearmáine a taiscéalaí féin isteach i Microsoft, ag díriú ar OneDrive agus Teams a chuachadh le bogearraí táirgiúlachta eile na cuideachta. Tá an chumhacht ag an údarás cosc ​​a chur ar chleachtais áirithe a chuireann bac ar iomaíocht ar líne.

Tá fiosrúcháin tosaigh seolta ag údaráis sna SA agus sa Ríocht Aontaithe freisin ar sheirbhísí néal, réimse ina bhfuil baint mhór ag Azure Microsoft. Léiríonn na fiosrúcháin seo imní faoi chleachtais ó Microsoft, Amazon.com, agus Aibítir a d'fhéadfadh teorainn a chur le nuálaíocht.

Cé gurb é Teams príomh-iomaitheoir Zoom, sheachain an chuideachta imní faoi chleachtais Microsoft roimhe seo. Mar sin féin, le linn Chomhdháil Communacopia agus Teicneolaíocht Goldman Sachs, d'iarr Príomhfheidhmeannach Zoom, Eric Yuan, ar an FTC cleachtais cuachta Microsoft a scrúdú, ag cur béime ar an ngá atá le hiomaíocht chóir.

Chuir Príomhfheidhmeannach Zoom an iomaíocht idir Zoom agus Microsoft i gcomparáid le cluiche spóirt, ag rá go bhfuil cothroime ríthábhachtach le haghaidh cothrom na féinne. Dhiúltaigh Zoom trácht breise a dhéanamh, agus roghnaigh Microsoft freisin gan trácht a thabhairt.

Léiríonn an t-aistriú seo ag Zoom athrú ina chur chuige agus é ag tabhairt aghaidh ar iompar frithiomaíoch líomhnaithe príomhiomaitheora. In ainneoin fás tapa a bheith aige le linn na paindéime, tá dúshláin os comhair Zoom maidir le fás díolacháin a choinneáil le blianta beaga anuas. Chun a chuid tairiscintí a éagsúlú, tá an chuideachta tar éis a sraith seirbhísí a leathnú chun gutháin bunaithe ar an idirlíon, ionaid teagmhála, sceidealú, agus cúntóirí hintleachta saorga a áireamh.

