Na Rioscaí Príobháideachta a bhaineann le AI agus Big Tech

Tá cuideachtaí teicneolaíochta ag baint úsáide as sonraí úsáideoirí níos mó chun córais hintleachta saorga (AI) a oiliúint, ag ardú imní faoi phríobháideachas agus rialú. Úsáideann Google, mar shampla, Gmail chun a AI a oiliúint chun abairtí a chríochnú, agus d’úsáid Meta (úinéir Facebook) billiún post Instagram gan cead chun a AI a oiliúint. Úsáideann Microsoft comhráite chun a bot AI a fheabhsú, agus tá cuideachtaí teicneolaíochta eile ag baint úsáide as sonraí chun scileanna éagsúla a mhúineadh dá gcórais AI.

Cé go bhfuil úsáid sonraí le haghaidh fógraíochta spriocdhírithe coitianta, tá rioscaí nua ag baint le húsáid sonraí chun ardchórais AI a oiliúint. Braitheann AI giniúna go mór ar mhéideanna móra sonraí, rud a ardaíonn imní faoi phríobháideachas daoine aonair. Admhaíonn cuideachtaí teicneolaíochta an riosca agus is minic a thugann siad rabhadh d'úsáideoirí maidir le faisnéis phearsanta nó íogair a roinnt.

Ina theannta sin, baineann an próiseas oiliúna AI le hathbhreithneoirí daonna a bhféadfadh rochtain a bheith acu ar shonraí pearsanta a roinntear le córais AI. Bhí cásanna ann freisin inar sceith córais AI faisnéis phearsanta mar fhreagra ar leideanna áirithe. Cé go bhfuil bearta i bhfeidhm ag cuideachtaí chun sceitheanna a chosc, níl a n-éifeachtacht agus a minicíocht soiléir fós.

Ní príobháideacht an t-aon ábhar imní; tá ceist an rialaithe ann freisin. B’fhéidir nach raibh úsáideoirí ag súil go bhféadfaí sonraí a roinn siad san am a chuaigh thart a úsáid blianta ina dhiaidh sin chun críocha amhail cruthú ealaíne, uathoibriú nó faireachas. Is minic a bhunaíonn cuideachtaí teicneolaíochta a rialacha féin maidir le cé na sonraí is féidir a úsáid, rud a chruthaíonn éagothroime idir príobháideacht an úsáideora agus rialú corparáideach.

Teastaíonn creataí dlí, rialacháin tionscail agus trédhearcacht fheabhsaithe chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí príobháideachais seo. Ní mór níos mó smachta a bheith ag úsáideoirí agus cinntí eolasacha a dhéanamh faoin gcaoi a n-úsáideann córais AI a gcuid sonraí. Braitheann todhchaí na príobháideachta sa ré AI ar an gcothromaíocht cheart a aimsiú idir nuálaíocht agus cearta daoine aonair a chosaint.

