Ról na gClubanna Ríomhaireachta Óga i bhForbairt Theicneolaíoch Chúba

Tá ról suntasach ag na Clubanna Óga Ríomhaireachta agus Leictreonaic i gCúba i bhforbairt teicneolaíochta na tíre agus i soláthar teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide i gceantair iargúlta. Bunaíodh na hionaid seo ar dtús faoi cheannaireacht Fidel Castro agus é mar aidhm acu an deighilt dhigiteach a dhúnadh agus an teicneolaíocht a thabhairt go dtí na codanna is iargúlta sa tír fiú.

Aithníonn an Príomh-Aire Manuel Marrero an tábhacht a bhaineann leis na clubanna seo sa phróiseas baincéireachta, a bhaineann le rochtain ar sheirbhísí baincéireachta a sholáthar do dhaonra Chúba. Tá na Clubanna Ríomhaireachta Óga lárnach sa phróiseas seo mar go gcuireann siad oiliúint teicneolaíochta agus nascacht ar fáil do leanaí, déagóirí agus daoine fásta.

Cuireann na clubanna seo, atá scaipthe ar fud na tíre, raon leathan seirbhísí ar fáil. Soláthraíonn siad nascacht idirlín trí wifi, cruthaíonn siad spásanna do chearrbhachas, éascaíonn siad digitiú doiciméad, agus cuireann siad seirbhísí teicneolaíochta éagsúla ar fáil. Ina theannta sin, cuireann na clubanna sainoiliúint ar fáil do leanaí a bhfuil cumais speisialta acu, ag cinntiú gur féidir fiú na daoine is leochailí sa tsochaí leas a bhaint as na hacmhainní seo.

Taobh amuigh dá seirbhísí láithreacha, rannchuidíonn na Clubanna Óga Ríomhaireachta agus Leictreonaic freisin le cláir straitéiseacha na tíre, amhail tionscnaimh ríomhrialtais. Léiríonn sé seo an ról suntasach atá acu maidir le litearthacht teicneolaíochta agus rannpháirtíocht sa tírdhreach digiteach a chur chun cinn.

Tríd is tríd, tá na clubanna seo ag athrú saoil trí acmhainní teicneolaíochta agus oiliúint a thairiscint do gach cuid den tsochaí, go háirithe i gceantair iargúlta. Tá siad ríthábhachtach chun rochtain chomhionann ar theicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a chur chun cinn, chun cuimsiú digiteach a chothú, agus chun dul chun cinn teicneolaíochta Chúba a thiomáint.

Foinse: [FOINSE]