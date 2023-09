Tá Consól Xbox 3 macasamhail ar Scála 4:360 ag Teacht chuig an Sprioc

Bí réidh le turas a dhéanamh síos lána cuimhne le consól Xbox 360 úrnua, ach tá rud éigin ann - caithfidh tú é a thógáil leat féin. D'fhógair Mega, cuideachta tógála bloc a bhfuil an-tóir air, go bhfuil macasamhail ar scála 3:4 den chonsól Xbox 360 á scaoileadh go heisiach ag Target. Beidh an tacar, a chuimsíonn 1,342 píosa, ar fáil ag tosú 8 Deireadh Fómhair.

Deartha le haird mhór ar mhionsonraí, tagann an macasamhail consól seo le tiomántán crua inscortha go hiomlán, macasamhail den phort ethernet 360, agus solas táscaire feidhme. Áiríonn sé fiú macasamhail cluiche pacáiste isteach: Halo 3. Osclaíonn an consól chun tiomántán diosca agus uibheacha Cásca eile a nochtadh. Má chuirtear an diosca falsa Halo 3 isteach sa chonsól, déanfar “an mháthairchlár a ghníomhachtú,” de réir tuairisc an tacair.

Tugann an fhoireann macasamhail ómós don Xbox 360 bunaidh, ag a bhfuil an aeistéitic chéanna leis an gconsól, lena n-áirítear dearadh an bhosca. Is cinnte go n-iompróidh an macasamhail nostalgic seo tú ar ais go dtí na 2000í luatha, lá mór na gcluichí móréilimh agus sraitheanna anime.

Beidh praghas an fhoireann macasamhail Mega Xbox 360 ar $149.99 agus tá sé ar fáil faoi láthair le haghaidh réamhordú ar shuíomh Gréasáin Target. Mar sin féin, mar gheall ar éileamh ard, tá réamhorduithe díolta amach cheana féin. Mura bhfuil tú in ann réamhordú a fháil, is féidir leat a bheith ag tnúth leis an tacar ag bualadh i siopaí Target ar 8 Deireadh Fómhair.

Foinsí:

Ash Parrish, Kotaku

Meigeam / Sprioc