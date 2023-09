Sraith Xiaomi 13T: Tacaíocht Bogearraí den Scoth agus Rindreáil Leaked

Tá Xiaomi socraithe chun an tsraith 13T a bhfuiltear ag súil leis san Eoraip a sheoladh ar 26 Meán Fómhair. Beidh na feistí seo ar an gcéad cheann i dteaghlach Xiaomi a gheobhaidh tacaíocht bogearraí dochreidte, lena n-áirítear 4 nuashonruithe OS agus 5 bliana de phaistí slándála. Beidh dhá mhúnla sa tsraith 13T: an Xiaomi 13T agus an Xiaomi 13T Pro, atá deimhnithe go hoifigiúil freisin.

Go neamhoifigiúil, táthar ag súil go mbeidh an dá fhón ar an gcéad dul síos le MIUI 14 bunaithe ar Android 13, an leagan is déanaí de chraiceann Xiaomi atá ar fáil go poiblí. Cé nár nochtadh sonraíochtaí oifigiúla, tugann sceitheanna le fios go mbeidh an 13T Pro cosúil leis an Redmi K60 Ultra, ina mbeidh chipset Dimensity 9200+ agus ceallraí 5,000mAh le muirearú tapa 120W. Ar an láimh eile, tiocfaidh an 13T rialta leis an Dimensity 8200-Ultra agus ceallraí 5,000mAh le muirearú 67W níos moille.

Tá ráflaí ar an dá fheiste roinnt gnéithe a roinnt, lena n-áirítear taispeáint AMOLED 6.67-orlach 144Hz le taifeach 1,220 x 2,712 picteilín. Táthar ag súil go mbeidh buaicghile mórthaibhseach de 2,600 nits ar fáil don taispeáint. Thairis sin, tiocfaidh na fóin le rátáil IP68 maidir le friotaíocht uisce agus deannaigh, chomh maith le cosaint Gorilla Glass 5 dá taispeántais.

Difríocht shuntasach amháin idir an 13T Pro agus an K60 Ultra ná sonraíochtaí an cheamara. Tá ráflaí ar an tsraith 13T go mbeidh príomhcheamara 50MP le braiteoir IMX707, ceamara telephoto 50MP le lionsa 50mm, ceamara ultra-leathan 12MP le lionsa 15mm, agus ceamara selfie 20MP. Suimiúil go leor, beidh brandáil Leica ar na ceamaraí seo, agus áireofar ar an aip ceamara na gnáthghnéithe Leica.

De réir sceitheanna, beidh praghas €13 ar an Xiaomi 8T le 256GB RAM agus 700GB de stóráil, agus déanfaidh an Xiaomi 13T Pro ardleibhéil, atá feistithe le 12GB RAM agus 512GB de stóráil, miondíola ar €900.

Tríd is tríd, tá an tsraith Xiaomi 13T ag teacht suas le bheith ina líne an-geallta le tacaíocht bogearraí mórthaibhseach agus gnéithe cumhachtacha. Tá lucht leanúna agus díograiseoirí teicneolaíochta ag súil go mór leis an seoladh oifigiúil chun a lámha a fháil ar na gléasanna seo.

