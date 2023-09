Comhpháirtithe Microsoft le Barclays chun Xbox Mastercard a sheoladh

D’fhógair Microsoft a chomhoibriú le Barclays chun an “Xbox Mastercard,” cárta creidmheasa nua atá deartha go sonrach d’úsáideoirí Xbox a thabhairt isteach. Cé go mbeidh sé ar fáil go heisiach do Xbox Insiders an 21 Meán Fómhair, beidh sé inrochtana do gach úsáideoir sna Stáit Aontaithe faoi 2024.

Tugann an Xbox Mastercard deis d’úsáideoirí pointí a thuilleamh le haghaidh cluichí Xbox agus breiseáin bunaithe ar a gceannacháin. Soláthróidh catagóirí éagsúla rátaí tuillimh luathaithe, mar shampla pointí cárta 5x ar tháirgí incháilithe ag an Microsoft Store, pointí cárta 3x ar sheirbhísí sruthú incháilithe mar Netflix agus Disney +, agus pointí cárta 3x ar sheirbhísí seachadta bia incháilithe mar Grubhub agus DoorDash. I gcás gach ceannach laethúil eile, gheobhaidh custaiméirí pointí cárta 1x.

Ina theannta sin, beidh buntáistí éagsúla ag comhaltaí cártaí, lena n-áirítear 5,000 pointe cárta (comhionann le luach $50) tar éis a gcéad cheannacháin. Gheobhaidh baill nua trí mhí de Xbox Game Pass Ultimate, i measc buntáistí eile.

Ní mór do dhaoine aonair ar spéis leo a bheith páirteach sa chlár Xbox Insider ar dtús chun rochtain a fháil ar an Xbox Mastercard. Tabharfar isteach infhaighteacht an chárta i dtonnta do bhaill Insider ar feadh na coda eile de 2023. Ag tosú 21 Meán Fómhair, is féidir le húsáideoirí iarratas a dhéanamh ar an gcárta.

Dúirt foireann Xbox, “Tá a fhios againn go bhfuil suim ag imreoirí luach níos mó a fháil ó Xbox, agus tá aiseolas cloiste againn ón bpobal go bhfuil siad ag iarraidh níos mó bealaí chun luach a fháil óna gcuid ceannacháin… Beidh an Xbox Mastercard ar fáil go heisiach do Xbox Insiders i na 50 Stáit Aontaithe ag tosú ar 21 Meán Fómhair, le hinfhaighteacht do gach imreoir Xbox sna 50 Stáit Aontaithe ag teacht in 2024.”

Foinsí:

- Xbox Wire, Foireann Microsoft ag obair le Barclays chun an Mastercard Xbox a thabhairt isteach