Microsoft chun Xbox Digital Broadcast a óstáil ag Seó Cluiche Tóiceo 2023

D'fhógair Microsoft go mbeidh sé ina óstáil ar an Xbox Digital Broadcast ag an Tokyo Game Show 2023 atá le teacht. Beidh an craoladh ar siúl ar 21 Meán Fómhair ag 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

Le linn an chraolta, cuirfidh Microsoft nuashonruithe ar dhul chun cinn ar fáil ar chluichí ó Xbox Game Studios agus Bethesda Softworks. Ina theannta sin, léireoidh siad bailiúchán cruthaitheach éagsúil de chluichí cruthaithe ag forbróirí atá lonnaithe go príomha sa tSeapáin agus san Áis. Áireofar san imeacht freisin fógraí faoi chluichí nua a bheidh ag teacht chuig Xbox Game Pass.

Beidh an Xbox Digital Broadcast inrochtana trí ardáin éagsúla. Is féidir le lucht féachana féachaint ar an gcraoladh ar chainéal oifigiúil Tokyo Game Show YouTube, chomh maith le cainéil shóisialta Xbox a roghnú. Beidh an craoladh ar fáil i dteangacha éagsúla, lena n-áirítear Béarla, Seapáinis, Cóiréis, Sínis Simplithe, Sínis Traidisiúnta, Malaeis, Téalainnis, Vítneamais, Indinéisis, Fraincis, Gearmáinis, agus Castilian Spáinnis.

Tugann an t-imeacht seo deis iontach do gamers agus do lucht leanúna Xbox na nuashonruithe agus na fógraí is déanaí a fháil ar chluichí atá le teacht. Leagann sé béim freisin ar thiomantas Microsoft do mhargaí cearrbhachais na Seapáine agus na hÁise, ag taispeáint tallann agus cruthaitheacht an réigiúin.

Is taispeántas cearrbhachais bliantúil é The Tokyo Game Show a thionóltar sa tSeapáin, ina bhfuil na forbairtí is déanaí sa tionscal cearrbhachais. Feidhmíonn sé mar ardán d'fhorbróirí cluiche, cuideachtaí crua-earraí, agus díograiseoirí cearrbhachais chun teacht le chéile agus ceiliúradh a dhéanamh ar shaol an chearrbhachais.

Foinsí:

– Xbox Game Studios: [sainmhíniú]

– Bethesda Softworks: [sainmhíniú]

– Seó Cluiche Tóiceo: [sainmhíniú]

(Nóta: Tá sainmhínithe agus foinsí fágtha amach as an téacs seo chun críche an fhreagra samplach seo.)