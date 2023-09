Fógraí Neamhlipéadaithe ar X Ardaigh Imní Maidir le Trédhearcacht agus Comhlíonadh Threoirlínte FTC

D'ardaigh úsáideoirí an ardáin líonrú sóisialta móréilimh, X (ar a dtugtaí Twitter roimhe seo), imní faoi chuma fógraí gan lipéad ina bhfothaí. Spreag na fógraí seo, a bhfuiltear ag freastal orthu mar phoist orgánacha, díospóireacht faoi thrédhearcacht agus comhlíonadh threoirlínte an Choimisiúin Chónaidhme Trádála (FTC).

Níl sé soiléir faoi láthair an ndearna X, faoi úinéireacht Elon Musk, na lipéid fógraí a bhaint d'aon ghnó nó an bhfuil sé ina glitch sealadach. Thuairiscigh úsáideoirí na fógraí neamhlipéadaithe seo a fheiceáil sa bhfotha “For You” a mholtar go algartam agus sa chluaisín “I ndiaidh”, nach dtaispeánann ach ábhar ó chuntais a leanann úsáideoir. Tá cáineadh ó úsáideoirí agus saineolaithe tionscail mar thoradh ar an easpa nochta seo.

Leag Sarah Kay Wiley, stiúrthóir beartais agus comhpháirtíochtaí ag faire neamhbhrabúis adtech Check My Ads, béim ar an gceist agus dúirt go gcuireann an easpa lipéadaithe tomhaltóirí amú agus go dtéann sé i gcoinne threoirlínte FTC maidir le fógraí mealltacha. Chuir an FTC béim roimhe seo ar a thábhachtaí atá sé fógraí íoctha a mharcáil go soiléir chun tomhaltóirí a chur amú a sheachaint.

Chun a chinneadh an bhfuil post ina fhógra, is féidir le húsáideoirí X cliceáil nó tapáil ar an deilbhín trí phonc ar chúinne uachtarach na láimhe deise den phostáil. Más fógra é an postáil, roghanna breise cosúil le “Níl suim agam san fhógra seo,” “Tuairiscigh fógra,” agus “Cén fáth an fógra seo?” beidh fáil. Thug úsáideoirí faoi deara nach bhfuil na roghanna roghchláir seo i láthair ach ar fhógraí nach bhfuil lipéid iontu, rud a dhearbhaíonn go bhfuil an easpa nochta ar fhógraí X d’aon ghnó.

Ina theannta sin, d'athraigh X a nochtadh fógraí le déanaí, ag tástáil le lipéid nua. Cé gur taispeánadh an lipéad traidisiúnta “Arna chur chun cinn” ag bun na láimhe clé de thweet, d’athraigh an t-ardán go lipéad “Fógra” níos lú sa chúinne uachtarach ar dheis. Mar sin féin, tá an lipéad “Arna chur chun cinn” fós le feiceáil i roinnt fógraí. Ní mór d’úsáideoirí ceachtar lipéad a chuardach ag barr nó ag bun an phoist chun a fháil amach an fógra é.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach fógraí tríú páirtí iad na fógraí neamhlipéadaithe seo ach go ndéantar iad a sheirbheáil go díreach trí ardán fógraíochta X. Tá an chuideachta á íoc ag fógróirí chun na fógraí seo a rith ar fud an líonra sóisialta. Mar sin féin, níl X ag cur lipéad poiblí nó nochtadh poiblí ar fáil chun a chur in iúl do thomhaltóirí gur fógraí iad na poist.

Ardaíonn cuma na bhfógraí neamhlipéadaithe seo imní faoi thrédhearcacht an ardáin agus comhlíonadh threoirlínte FTC. Féadfaidh fógróirí agus brandaí a úsáideann X mar ardán fógraíochta aghaidh a thabhairt ar dhliteanais ionchasacha mar gheall ar an easpa lipéadaithe ar a gcuid fógraí. Éiríonn fíor-riachtanach monatóireacht a dhéanamh ar chleachtais fógraíochta ar na meáin shóisialta chun tomhaltóirí a chosaint agus trédhearcacht sa tionscal a chinntiú.

