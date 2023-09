Fógraí Twitter a Fuarthas a bheith Gan Lipéad i bhFothaí Úsáideoirí

Tá Twitter, ar a dtugtar X anois, gafa ag rith fógraí gan lipéad i bhfothaí úsáideoirí, ag ardú imní faoi chleachtais fógraíochta mealltacha. Agus é ag scrollú tríd an bhfotha ina dhiaidh sin ar bhrabhsálaí gréasáin Chrome, d’aimsigh TechCrunch roinnt fógraí gan lipéad a bhí measctha le postálacha rialta ó chuntais leanta agus fógraí lipéadaithe i gceart. Mar sin bíonn sé deacair d’úsáideoirí idirdhealú a dhéanamh idir postálacha rialta agus fógraí. Níl sé soiléir cé acu glitch nó athrú d’aon ghnó atá i gceist leis an tsaincheist seo a mhealladh chun tomhaltóirí a mhealladh.

Sna tástálacha a rinne TechCrunch, thángthas ar an iliomad fógraí neamhlipéadaithe ó chuntais nár leanadh. Is é an t-aon léiriú gur fógraí a bhí iontu ná cliceáil ar an roghchlár trí phonc ag barr an phoist ar dheis. Chuir an roghchlár roghanna rannpháirtíochta ar fáil a bhain leis an bhfógra agus thug sé deis d’úsáideoirí gníomhartha a dhéanamh ar nós balbhú nó bac a chur ar an gcuntas. Bhain cuid de na fógraí gan lipéad a thángthas orthu le foirne NFL, rud a thugann le fios go bhféadfadh go gcuirfí isteach ar raon leathan ábhar.

Tagann an fhadhb le fógraí neamhlipéadaithe i ndiaidh nuashonrú X a rinneadh ar a fhormáid lipéadaithe fógraí i mí Iúil, áit ar cuireadh lipéad “Fógra” níos lú in ionad an lipéid “Arna chur chun cinn” níos suntasaí ag bun na bhfógraí ag barr an phoist ar dheis. D’áitigh lucht cáinte nach raibh an oiread sin suntais ag baint le fógraí mar gheall ar an socrú nua seo. Mar sin féin, fiú leis an bhformáid nua lipéadaithe, bhí fógraí fós lipéadaithe go teicniúil mar sin.

Ardaíonn an easpa lipéid fógraí ar na fógraí seo imní faoi chleachtais fógraíochta mheabhlacha agus spreag sé glaonna ar imscrúdú ó údaráis rialála, amhail an Coimisiún Trádála Feidearálach (FTC). Creideann roinnt saineolaithe gur cheart go mbeadh ar X aon sonraí a bhailítear trí na fógraí seo a nochtadh agus go ngearrfar fíneálacha agus smachtbhannaí orthu. Ardaíonn an tsaincheist ceisteanna freisin faoi mhúnla X a fhaigheann tacaíocht ó fhógraí agus an féidir leis suíomh “sábháilte ó bhranda” a choinneáil go héifeachtach d’fhógróirí.

Is cosúil gur fadhb leanúnach iad na fógraí gan lipéad, mar gur tuairiscíodh gearáin fúthu roimhe seo. D’fhéadfadh imscrúduithe rialála a tharraingt ar an scéal lasmuigh de SAM, rud a dhéanfadh dochar breise do chlú X. Léiríonn an tsaincheist seo freisin go diúltach ar Phríomhfheidhmeannach nuafhostaithe X, Linda Yaccarino, a tháinig isteach sa chuideachta i mí an Mheithimh agus é mar sprioc aige fógróirí a chur ar a suaimhneas agus ioncam a fheabhsú. Mar sin féin, níl roinn cumarsáide ag X a thuilleadh chun fiosrúcháin preasa a láimhseáil.

Mar fhreagra ar fhiosrúcháin, chuir X freagra uathoibrithe ríomhphoist ar fáil ag rá go raibh siad gnóthach agus le seiceáil ar ais níos déanaí.