Faigheann WTWH Media Foilseacháin Bainistíochta Gnó agus Soghluaisteachta HME

Tá dhá fhoilseachán digiteach faighte ag WTWH Media, LLC le déanaí, HME Business and Mobility Management, ó 1105 Media, Inc. Níor nochtadh téarmaí airgeadais na héadála.

Is airíonna meán cumarsáide iad Bainistíocht Gnó agus Soghluaisteachta HME a dhíríonn ar thionscal an trealaimh leighis baile agus ar ghairmithe soghluaisteachta, lena n-áirítear soláthraithe athshlánúcháin agus cliniceoirí. Tá WTWH Media, cuideachta punainne de chuid Mountaingate Capital, tar éis a láithreacht san earnáil cúram sláinte a leathnú tríd an éadáil seo. Fuair ​​an chuideachta Aging Media Network níos luaithe i mbliana.

Cuirfidh Bainistíocht Gnó agus Soghluaisteachta HME le punann WTWH um Chúram Sláinte agus Eolaíochtaí Beatha acmhainní nua ar fáil d'fhógróirí agus leathnófar tairiscintí na cuideachta sna cónraí seo. Tugann na foilseacháin, a bhfuil os cionn 20 bliain de stair acu, nuacht dhomhain, anailís, treochtaí táirge, agus gné-scéalta ó thaobh an táirge de.

Leanfaidh Laurie Watanabe, an t-eagarthóir fadtréimhseach ar Mobility Management, ar aghaidh ag maoirsiú an dá fhoilseachán agus ag obair le foireann WTWH um Chúram Sláinte agus Eolaíochtaí Beatha.

Is é seo an tríú éadáil ag WTWH Media in 2023. Roimhe sin, bhí Aging Media Network, máthairchuideachta Hospice News, agus iris PMQ Pizza faighte ag an gcuideachta. Neartaíonn an éadáil seo tairiscintí WTWH san earnáil cúram sláinte agus eolaíochtaí beatha, ag cur chun cinn naisc tionscail, ceannaireacht smaoinimh, agus comhoibriú ar fud an tionscail cúram sláinte.

Tríd is tríd, cuireann éadáil WTWH Media ar HME Business and Mobility Management lena láithreacht sa trealamh leighis baile agus sa spás soghluaisteachta, ag tairiscint deiseanna nua d’fhógróirí agus ag leathnú a n-acmhainní san earnáil cúram sláinte.

Foinsí:

– WWH Media, LLC

– 1105 Media, Inc.