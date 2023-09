Cumhacht an Bhonneagair Phoiblí Dhigigh: Cur Chuige Eiseamláireach na hIndia

Mhol doiciméad G20 a d'ullmhaigh an Banc Domhanda le déanaí úsáid na hIndia as bonneagar poiblí digiteach (DPI) chun cuimsiú airgeadais a chothú agus chun claochlú digiteach a chumasú. Leagann an doiciméad béim ar chur i bhfeidhm rathúil na hIndia ar phríomhchodanna DPI mar Aadhaar, an córas aitheantais dhigiteach, agus UPI, an córas íocaíochta digiteach. Molann sé cur chuige na hIndia maidir le hacmhainneacht PSO a dhíghlasáil ní hamháin chun leas a bhaint as airgeadas cuimsitheach ach chun tacú le réimsí mar shláinte, oideachas agus inbhuanaitheacht freisin.

Luaitear cruach na hIndia, teaglaim d’aitheantas digiteach, íocaíochtaí idir-inoibritheacha, mórleabhar dintiúir dhigiteach, agus comhiomlánú cuntas, mar shamhail eiseamláireach a bhfuil ráta cuimsithe airgeadais suntasach 80 faoin gcéad bainte amach aige i sé bliana díreach. Bheadh ​​beagnach cúig scór bliain caite ag an éacht seo gan cur chuige PSO. Aithníonn an doiciméad freisin an tábhacht a bhaineann le córais bonneagair phoiblí dhigitigh tíortha eile, mar shampla Singpass Singeapór, PhilSys na hOileáin Fhilipíneacha, agus UAE-Pas UAE.

Tagraíonn Bonneagar Poiblí Digiteach (DPI) do na bloic nó na hardáin a chumasaíonn seachadadh seirbhísí riachtanacha do shaoránaigh, cuimsiú digiteach a chur chun cinn agus saolta a fheabhsú. Tá idir-inoibritheacht, oscailteacht agus cuimsitheacht ag baint le DPanna, ag baint úsáide as teicneolaíocht chun seirbhísí ríthábhachtacha poiblí agus príobháideacha a sholáthar. Luaitear freisin Ailtireacht Cumhachtaithe agus Cosanta Sonraí na hIndia (DEPA) agus Creat Comhbhailitheoir Cuntas (AA) mar chomhpháirteanna suntasacha dá PSO.

Leagann an tuarascáil béim bhreise ar ghlacadh tapa agus bunathraithe na gcóras mearíocaíochta, le samplaí ón India agus ón mBrasaíl, áit a bhfuil an-tóir ar UPI agus Pix. San India amháin, phróiseáil UPI níos mó ná 9.41 billiún idirbheart, arbh ionann iad agus thart ar 14.89 trilliún RS, i mBealtaine 2023. B’ionann é seo agus beagnach 50 faoin gcéad de OTI ainmniúil na hIndia don bhliain fhioscach 2022-23.

Gné ríthábhachtach amháin de na DPIanna is ea a gcumas comhlánú agus comhtháthú a dhéanamh lena chéile, ag laghdú srianta atá ann cheana féin agus ag leathnú a dtionchar. Leagann an doiciméad béim ar an gcaoi a gcumasaíonn APInna oscailte agus córais aitheantais dhigitigh seirbhísí mar e-KYC nó cianfhíordheimhniú. Ligeann córas aitheantais bithmhéadrach Aadhaar na hIndia, a chlúdaíonn breis is billiún duine, do sholáthraithe seirbhísí airgeadais aitheantas duine aonair a fhíordheimhniú go cianda, fiú ag baint úsáide as meicníochtaí selfie-bhunaithe.

Tá a luach cruthaithe ag DPIanna na hIndia freisin don earnáil phríobháideach, go háirithe do sholáthraithe seirbhísí airgeadais (FSPanna) agus micreafhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide (MSMEanna). Mar thoradh ar éiceachóras AA, arna chumasú ag DPIanna, tá rátaí comhshó níos airde in iasachtaí FBManna, coigilteas suntasach ar chostais dímheasa, agus laghdú ar chostais a bhaineann le calaois do chuideachtaí airgeadais neamhbhainc (NBFCanna) san India. Ina theannta sin, d'éascaigh cur i bhfeidhm DPIs cosúil le Líonra Oscailte um Chumasú Creidmheasa na hIndia (OCEN) MSMEanna chun creidmheas a fháil bunaithe ar a stair ghnó seachas ar chomhthaobhacht fhisiciúil.

Tríd is tríd, leagann doiciméad G20 béim ar an gcaoi a raibh cur chuige sármhaith na hIndia i leith bonneagair phoiblí dhigitigh ríthábhachtach chun cuimsiú airgeadais a thiomáint agus chun claochlú digiteach a threisiú. Trí chomhpháirteanna PSO cosúil le Aadhaar agus UPI a ghiaráil, tá dul chun cinn suntasach déanta ag an India chun saol na saoránach a fheabhsú, leibhéil arda úinéireachta cuntais a bhaint amach, agus fás na hearnála príobháidí a chur chun cinn.

Foinsí:

– Moltaí beartais an G20 chun cuimsiú airgeadais agus gnóthachain táirgiúlachta a chur chun cinn trí PSO