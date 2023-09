Tionchar Trasfhoirmeach Bonneagair Phoiblí Dhigiteacha san India

Tá moladh idirnáisiúnta faighte ag Bonneagair Phoiblí Dhigiteacha na hIndia (DPIanna) ón mBanc Domhanda as a dtionchar claochlaitheach le deich mbliana anuas. D'aithin doiciméad an Bhainc Dhomhanda, a ullmhaíodh mar chuid de Chomhpháirtíocht Dhomhanda an G20 um Chuimsiú Airgeadais, iarrachtaí an rialtais faoi stiúir Narendra Modi i gcur chun feidhme PCSanna agus leag sé béim ar ról ríthábhachtach bheartas agus rialacháin an rialtais i múnlú an tírdhreacha seo.

Ar cheann de na héachtaí suntasacha ar leagadh béim orthu sa tuarascáil tá dul chun cinn tapa na hIndia maidir le cuimsiú airgeadais. Bhí ról ríthábhachtach ag an Tríonóid Jan Dhan Yojana (JAM), atá comhdhéanta de Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar, agus uimhreacha fón póca, i rátaí cuimsithe airgeadais a mhéadú. I díreach sé bliana, d'éirigh leis an India a ráta cuimsitheachta airgeadais a ardú ó 25% in 2008 go dtí breis agus 80% d'aosaigh. Ghiorraigh an chéim shuntasach seo an t-aistear i dtreo cuimsiú airgeadais faoi suas le 47 bliain, go príomha curtha i leith thionchar na n-ionchorpraithe airgeadais.

Cé go raibh ról ríthábhachtach ag DPIanna maidir leis an éacht seo a bhaint amach, aithnítear sa tuarascáil freisin an tábhacht a bhaineann le hathróga agus beartais éiceachórais eile. Áirítear orthu sin idirghabhálacha chun creat dlíthiúil agus rialála níos cumasaithe a chruthú, beartais náisiúnta chun úinéireacht cuntas a mhéadú, agus úsáid Aadhaar le haghaidh fíorú aitheantais.

Ní hamháin gur athraigh DPIs na hIndia an earnáil phoiblí ach chuir siad feabhas ar éifeachtúlacht d’eagraíochtaí príobháideacha freisin. Thuairiscigh Cuideachtaí Airgeadais Neamhbhaincéireachta (NBFCanna) tionchair dhearfacha amhail ráta comhshó 8% níos airde ar iasachtú FBManna, laghdú 65% ar chostais dímheasa, agus laghdú 66% ar chostais braite calaoise.

Leagadh béim sa tuarascáil freisin ar rathúlacht Chomhéadain Íocaíochtaí Aontuithe na hIndia (UPI). I mBealtaine 2023 amháin, bhí os cionn 9.41 billiún idirbheart UPI ar luach thart ar ₹ 14.89 trilliún. Don bhliain fhioscach 2022-23, shroich luach iomlán na n-idirbheart UPI beagnach 50% de OTI ainmniúil na hIndia. D’éascaigh an t-idirnascadh UPI-PayNow idir an India agus Singeapór, a cuireadh i bhfeidhm i mí Feabhra 2023, íocaíochtaí trasteorann níos tapúla, níos saoire agus níos trédhearcaí, ag teacht le tosaíochtaí cuimsiú airgeadais an G20.

Mar fhocal scoir, bhí ról lárnach ag DPIs na hIndia maidir le cuimsiú airgeadais a luathú agus an earnáil phoiblí agus phríobháideach a athrú ó bhonn. Spreag na hiarrachtaí digitithe, in éineacht le beartais agus rialacháin thacúla, dul chun cinn na hIndia i gcodán den am a chaithfeadh sé go traidisiúnta. Léiríonn rath na dtionscnamh ar nós JAM Trinity agus UPI cumhacht an bhonneagair dhigitigh chun fás eacnamaíoch agus cuimsitheacht a thiomáint.

Foinsí:

– Doiciméad an Bhainc Dhomhanda arna ullmhú mar chuid de Chomhpháirtíocht Dhomhanda an G20 um Chuimsiú Airgeadais