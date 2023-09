Réitíonn Briseadh DNA fiche nó tríocha bliain - Cás Fuar Sean, Cúiseanna Dúnmharaithe

Mar thoradh ar dhul chun cinn DNA réitíodh cás fuar a bhí fós gan réiteach ar feadh na mblianta. I mí na Samhna 1994, fuarthas Robin Lawrence sáfa chun báis taobh istigh dá teach i Springfield, Achadh an Iúir. Bhailigh bleachtairí píosa fianaise fhóiréinseach ó láthair na coire a bhí ríthábhachtach chun an cás a réiteach.

Ní raibh an fhianaise DNA a bailíodh ag an am ag teacht le haon fhoinse i mbunachar sonraí na bpóilíní. In 2019, áfach, cuireadh an DNA faoi bhráid cuideachta tástála DNA in Achadh an Iúir. Ag baint úsáide as an DNA, d'fhorbair an chuideachta próifíl agus thosaigh siad ag cuardach bunachair shonraí ginealais, rud a thug bleachtairí ar deireadh thiar chuig duine a raibh amhras ann darbh ainm Steven Smerk.

Chun céannacht Smerk a dheimhniú tuilleadh, d'úsáid na póilíní sceitsí ilchodacha digiteacha bunaithe ar an teicneolaíocht DNA a chuir Parabon NanoLabs ar fáil. Trí na sceitsí seo a chur i gcomparáid le grianghraif de Smerk agus é ina fhear óg, bhí na bleachtairí in ann meaits a bhunú.

Thaistil bleachtairí go Nua-Eabhrac, labhair siad le Smerk, agus bhailigh siad sampla DNA. Nuair a d'fhág siad, thug siad cárta gnó do Smerk. Go gairid ina dhiaidh sin, ghlaoigh Smerk ar na bleachtairí agus d'admhaigh an choir. Chuaigh sé go dtí an stáisiún póilíní áitiúil ansin agus ghéill sé é féin.

De réir an Phríomh-Kevin Davis ó Roinn Póilíneachta Chontae Fairfax, rinne Smerk admháil iomlán, ag soláthar dóthain sonraí chun an taighde géiniteach géiniteach a chomhthacú. D'aibhsigh Davis gur chosúil gur gníomh randamach a bhí sa choir, gan aon cheangal ar eolas idir Smerk agus Lawrence. Níl aon taifead coiriúil roimhe seo ag Smerk agus is é seo a chéad ghabháil.

Tar éis beagnach trí scór bliain d’imscrúdú, tá Smerk curtha faoi choimeád agus eiseachadfar ó Nua-Eabhrac go Achadh an Iúir é chun aghaidh a thabhairt ar chúisimh dúnmharaithe dara céim. Níor shainaithin na húdaráis aon choireanna féideartha eile a bhaineann le Smerk.

Is léiriú é an dul chun cinn seo ar an dul chun cinn atá déanta i dteicneolaíocht DNA agus i dtaighde ginealais, rud a thugann dóchas do chásanna fuara atá imithe gan réiteach le fada a réiteach.

Foinse: CBS News (Kerry Breen)