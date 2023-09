Windows 10 Nuashonruithe Carnacha Eisithe chun Aghaidh a thabhairt ar Cheisteanna Slándála

Sheol Microsoft dhá nuashonrú carnach le déanaí, KB5030211 agus KB5030214, le haghaidh leaganacha éagsúla de Windows 10 lena n-áirítear 22H2, 21H2, agus 1809. Tá na nuashonruithe seo riachtanach chun fadhbanna atá ann cheana féin a shocrú laistigh den chóras oibriúcháin agus tá siad mar chuid de scaoileadh Meán Fómhair 2023 Patch Tuesday.

Chun a chinntiú go bhfuil na nuashonruithe seo suiteáilte gan uaim, chuir Microsoft ar fáil iad le haghaidh suiteáil uathoibríoch. Mar sin féin, is féidir le húsáideoirí na nuashonruithe a shuiteáil de láimh freisin trí rochtain a fháil ar an rannán Nuashonrú Windows i Socruithe agus roghnaigh 'Seiceáil le haghaidh Nuashonruithe.'

Tugann nuashonrú Meán Fómhair KB5030211 cúpla gnéithe suntasacha isteach. Ar an gcéad dul síos, cuimsíonn sé aip Cúltaca Windows nua a ligeann d’úsáideoirí a gcuid apps agus comhaid a bhainistiú go héifeachtach, ag tairiscint an cumas iad a ghnóthú níos déanaí. Ina theannta sin, cuireann an nuashonrú seo le cumas braite suímh Windows 10, ag soláthar faisnéise aimsire, nuachta agus tráchta níos cruinne d’úsáideoirí.

Ina theannta sin, thug Microsoft suaitheantas fógraí isteach do chuntais Microsoft ar an roghchlár Tosaigh, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca fógraí a fheiceáil agus a bhainistiú. Tugann an nuashonrú seo aghaidh freisin ar shaincheisteanna a bhaineann le hathruithe ama a shábháil solas an lae in Iosrael agus réitíonn sé fadhbanna leis an mbosca cuardaigh.

Baineann réiteach suntasach amháin sna nuashonruithe carnacha seo le Seirbhís Beartais an Ghrúpa. Roimhe seo, d’fhanfadh an tseirbhís 30 soicind go mbeadh an líonra ar fáil, rud a chuirfeadh moill ar phróiseáil beartais. Leis an nuashonrú is déanaí, réitíodh an cheist seo, rud a áirithíonn próiseáil cheart beartais gan aon mhoill gan ghá.

Ina theannta sin, tá réiteach le haghaidh fadhbanna sioncrónaithe socruithe. Roimhe seo, fiú dá gcuirfí an scorán ar siúl le haghaidh socruithe sioncronaithe ar leathanach cúltaca Windows san aip Socruithe, ní shioncrónódh na socruithe i gceart. Ceartaíonn an nuashonrú is déanaí an tsaincheist seo, ag feabhsú eispéireas foriomlán an úsáideora.

Go hachomair, tugann na nuashonruithe carnacha Windows 10 a eisíodh le déanaí, KB5030211 agus KB5030214, roinnt gnéithe nua agus réitigh thábhachtacha don chóras oibriúcháin. Tugann na nuashonruithe seo aghaidh ar leochaileachtaí slándála agus feabhsaíonn siad feidhmíocht fhoriomlán Windows 10. Moltar d'úsáideoirí na nuashonruithe seo a shuiteáil chun a chinntiú go bhfanann a gcórais slán agus optamaithe.

