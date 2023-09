Uasghrádaigh d'Fheithicil leis an bhFeithicil AUTO-VOX CS-2 Aisiompú Gan Sreang

Má tá ceamara cúlaithe atá iontaofa agus éasca le suiteáil uait do d’fheithicil, ná bí ag breathnú níos faide ná an AUTO-VOX CS-2. Tá an córas ceamara cúltaca gan sreang seo deartha chun fotha físe beo a sholáthar ó cheamara cúil go díreach chuig monatóir in-dash, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca duit d'fheithicil a ainliú i spásanna daingean agus timpistí a chosc.

Tá roinnt príomhghnéithe ag an AUTO-VOX CS-2 a leagann amach é ó roghanna eile ar an margadh. Ar an gcéad dul síos, cuireann sé raon tarchurtha gan sreang suas le 33 troigh ar fáil, rud a chinntíonn fotha físe cobhsaí agus gan bhriseadh. Tá an ceamara féin IP68 uiscedhíonach agus dustproof, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le húsáid i gcoinníollacha aimsire éagsúla. Ina theannta sin, úsáideann an monatóir LCD 4.3″ teicneolaíocht comhartha digiteach, rud a ráthaíonn tarchur íomhá soiléir agus comhsheasmhach.

Is é ceann de na gnéithe standout den CS-2 a threoirlínte páirceála inchoigeartaithe, atá ar taispeáint go díreach ar an monatóir. Cabhraíonn na treoirlínte seo leat fad agus suíomh a mheas go beacht agus tú ag páirceáil, ag laghdú an riosca imbhuailtí. Ina theannta sin, soláthraíonn an ceamara uillinn féachana leathan de 110 °, ag cinntiú go bhfuil radharc cuimsitheach agat ar cad atá taobh thiar d'fheithicil. Fiú amháin i gcoinníollacha éadroma íseal, tá an CS-2 ar fheabhas, a bhuíochas dá chumas fís oíche.

Is Breeze é an AUTO-VOX CS-2 a shuiteáil, gan aon sreangú ag teastáil idir an ceamara agus an monatóir. Níl le déanamh ach an ceamara a shuiteáil ar do phláta ceadúnais cúil nó ar shuíomh oiriúnach eile, agus ceangail an monatóir ar do dheais nó ar do ghaothscáth ag baint úsáide as na cupáin shúchán atá san áireamh. Cibé an bhfuil tú ag tiomáint sedan, SUV, trucail nó RV, is rogha ilúsáideach agus áisiúil é an CS-2 chun d'fheithicil a uasghrádú le ceamara cúlaithe.

Chun cur isteach ar an mbronntanas agus deis AUTO-VOX CS-2 a bhuachan, níl le déanamh agat ach páirt a ghlacadh tríd an ngiuirléid RafflePress thíos. Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil an bronntanas seo eisiach do chónaitheoirí na RA amháin. Ádh mór!

Sainmhínithe:

– Ceamara cúlaithe: ceamara suiteáilte ar fheithicil a thugann radharc soiléir ar an limistéar taobh thiar den fheithicil, a chuidíonn leis an tiománaí agus é ag cúlú nó ag páirceáil.

– IP68: Caighdeán idirnáisiúnta a léiríonn an leibhéal cosanta ar dhul isteach deannaigh agus uisce.

