Tá Cláir Fógraí Digiteacha Metro Los Angeles ag tabhairt aghaidh ar Fhreasúra in aghaidh Imní Sábháilteachta Tráchta

Tá Los Angeles Metro ag brú ar aghaidh le plean chun 49 clár fógraí digiteacha aghaidh dhúbailte a shuiteáil, rud a thabharfaidh líon iomlán na gclár fógraí digiteacha ar fud na cathrach go 86. Tá Metro ag súil go gcruthóidh an plean, ar a dtugtar an Líonra Cumarsáide Iompair (TCN), $1 billiún in. ioncam thar 30 bliain. Cé go dtacaíonn roinnt seomraí tráchtála áitiúla leis an bplean, tá imní ar ghníomhaithe agus ar ghrúpaí pobail faoin tionchar ar an timpeallacht amhairc agus ar shábháilteacht tráchta.

Éistfidh Coimisiún Pleanála Cathrach Los Angeles leis an togra an 14 Meán Fómhair, sula rachaidh sé chuig an gComhairle Cathrach. Bheadh ​​na cláir fhógraí scaipthe ar fud na cathrach, leis an gcuid is mó ag tabhairt aghaidh ar mhórbhealaí agus cuid eile ag tabhairt aghaidh ar phobail. Bheadh ​​na struchtúir idir 30 troigh agus 95 troigh ar airde, agus an chuid is mó acu 30 troigh ar airde.

Áitíonn Metro go mbeidh buntáistí poiblí ag baint leis an tionscadal, lena n-áirítear am a chur in áirithe le haghaidh teachtaireachtaí éigeandála. Mar sin féin, léirigh staidéir a rinne institiúidí ar nós Ollscoil Alabama ag Birmingham agus an Biúró Chónaidhme na Staitisticí Iompair gur féidir le cláir fógraí digiteacha rátaí tuairteála a mhéadú agus tiománaithe a chur ar seachrán. Mhéadaigh láithreacht na gclár fógraí digiteacha i Florida agus Alabama rátaí tuairteála 25% agus 29% faoi seach.

Bhreithnigh cathracha eile i nDeisceart California, lena n-áirítear La Mesa, tograí cláir fógraí digiteacha ach dhiúltaigh siad iad mar gheall ar imní faoi seachrán tiománaithe. Feictear go bhfuil réamhchúraimí sábháilteachta Metro maidir le ligean d’íomhánna cláir fógraí a athrú gach ocht soicind neamhleor i gcomparáid le cathracha agus stáit eile ina n-athraíonn íomhánna gach ceithre go deich soicind.

Áitíonn lucht freasúra go gcuirfidh cláir fógraí digiteacha le dúchan uirbeach, go dtarraingeoidh siad aird ar thiománaithe agus go n-imreoidh siad tionchar ar shábháilteacht tiománaithe. Tá siad ag iarraidh ar an gComhairle Cathrach vótáil i gcoinne an tionscadail.

Cé go dtacaíonn roinnt ceannairí gnó leis an togra clár fógraí digiteach, tá grúpaí pobail, comhairlí comharsanachta agus gníomhaithe ag seasamh ina choinne. Creideann siad nach mó an t-ioncam a ghintear ó chláir fógraí digiteacha ná na hiarmhairtí diúltacha do thimpeallacht amhairc na cathrach agus do shábháilteacht tráchta.

