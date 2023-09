Wi-Fi 7: An Chéad Ghlúin Eile de Theicneolaíocht Gan Sreang

Agus saol na teicneolaíochta ag síorathrú, níl an chéad dul chun cinn eile i nascacht gan sreang ach timpeall an chúinne. Ag tabhairt isteach Wi-Fi 7, ar a dtugtar IEEE 802.11be freisin, an caighdeán nua atá leagtha síos chun teorainneacha luas, éifeachtúlachta agus iontaofacht nasc a ath-shainmhíniú.

Ní céim incriminteach eile é Wi-Fi 7 sa teicneolaíocht gan sreang; geallann sé feabhsuithe móra thar a réamhtheachtaithe. Táthar ag súil go soláthróidh sé luasanna suas le 46,120 Mbps, atá níos mó ná ceithre huaire níos tapúla ná Wi-Fi 6 agus 6E. Cumasóidh an borradh suntasach luais seo sruthú físeáin ardcháilíochta, cearrbhachas scamall gan uaim, agus tacaíocht láidir d'fheidhmchláir réaltachta méadaithe agus fhíorúla.

Chomh maith le luas, déantar innealtóireacht ar Wi-Fi 7 le gnéithe casta chun latency a chomhrac, cumas a neartú, agus cobhsaíocht agus éifeachtúlacht a fheabhsú. Tacaíonn sé le cainéil níos leithne, le cainéil suas le 320 MHz ar leithead, ag soláthar níos mó bandaleithead le haghaidh tarchur sonraí níos tapúla. Tugann sé isteach freisin modh ionchódaithe nua ar a dtugtar 4K-QAM, a cheadaíonn ionchódú 12 giotán sonraí in aghaidh an tsiombail a sheoltar thar an nasc raidió, i gcomparáid le 10 giotán i Wi-Fi 6. Cuireann an feabhsú seo amháin le feabhas luais 1.2x .

Ar cheann de na feabhsuithe suntasacha ar Wi-Fi 7 tá tabhairt isteach oibríocht il-naisc (MLO), a ligeann do ghléasanna ilbhealaí a rith ag an am céanna, fiú ar fud na mbandaí minicíochta iolracha. Ciallaíonn sé seo luasanna níos fearr, latency níos ísle, agus iontaofacht feabhsaithe i gcomparáid le caighdeáin Wi-Fi níos sine a raibh orthu aistriú de láimh idir bannaí uair amháin ag an am.

Tugann Wi-Fi 7 aghaidh freisin ar fhadhbanna coitianta amhail brú tráchta agus trasnaíocht, rud a fhágann go bhfuil sé thar a bheith tairbheach d’ionaid mhóra nó d’fhiontair a bhfuil socrú dlúth gléasanna acu. Tá sé mar aidhm aige feidhmíocht fholaithe na gcásanna is measa a laghdú, eispéireas níos réidhe a sholáthar d’fheidhmchláir éilitheacha ar nós réaltachta méadaithe agus réaltacht fhíorúil.

Cé go bhfuil Wi-Fi 7 fós le glacadh go hiomlán, tá roinnt feistí ar an margadh cheana féin, rud a thugann léargas ar thodhchaí na teicneolaíochta gan sreang. Táthar ag súil le tús raon leathan de ródairí Wi-Fi 7, fóin, agus ríomhairí glúine faoi dheireadh 2023 nó go luath in 2024. Mar sin féin, d'fhéadfadh go mbeadh orthu siúd i náisiúin atá fós le feistí líonraithe 6 GHz a cheadú fanacht níos faide.

