Fógraíonn Apple Imeacht Titim: Gnéithe nua iPhones agus iOS 17

Tá dáta socraithe ag Apple dá imeacht titim, áit a bhfuiltear ag súil go nochtfaidh sé iPhones nua agus Apple Watch nua. Ina theannta sin, eiseofar iOS 17, an leagan is déanaí de chóras oibriúcháin Apple, freisin. Tá iOS 17 i mbun forbartha béite le cúpla mí agus is dócha go mbeidh sé ar fáil le híoslódáil go poiblí tar éis imeacht 12 Meán Fómhair.

Mar sin, cad is féidir linn a bheith ag súil ó iOS 17? Seo cuid de na príomhghnéithe:

1. Gné Téacs-go-Caint Safari

Tugann iOS 17 gné nua “Éist leis an Leathanach” isteach i Safari. Trí chnagadh ar chás íochtair agus ar chás uachtair A in aice leis an mbarra seoltaí, is féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar roghchlár a ligeann do ghuth Siri an leathanach gréasáin iomlán a léamh, lena n-áirítear faisnéis ar ghrianghraif ar bith. Beidh an ghné seo úsáideach nuair a bhíonn a lámha lán ag úsáideoirí nó nuair nach mbíonn a spéaclaí léitheoireachta acu.

2. Faisnéis Eitilte trí Teachtaireachtaí Téacs

Éiríonn sé níos éasca faisnéis eitilte a roinnt le iOS 17. Is féidir le húsáideoirí an aerlíne agus an uimhir eitilte a théacsáil chuig duine éigin, ar féidir leo an teachtaireacht a bhrú agus a shealbhú chun faisnéis mhionsonraithe eitilte a fheiceáil amhail an bealach, an stádas (in am nó moill), agus an bagáiste timpealláin a éileamh le haghaidh teachta. Beidh an ghné seo ina chuidiú go háirithe dóibh siúd atá á mbailiú ag an aerfort.

3. Gnéithe Nua Facetime

Tá cúpla gné nua curtha le Facetime in iOS 17. Mura dtugtar freagra ar ghlao Facetime, is féidir le húsáideoirí glórphost Facetime a fhágáil. Ina theannta sin, beidh an cumas ag úsáideoirí athscríbhinn fíor-ama a fheiceáil dá bhfuil á rá ag an nglaoiteoir má roghnaíonn siad an glao a chur chuig glórphost. Ligeann sé seo d’úsáideoirí cinneadh a dhéanamh an dteastaíonn uathu an glao a fhreagairt nó é a fhágáil i nglórphost, i ngan fhios don ghlaoiteoir.

4. Scriosadh Simplithe Téacsanna Fíordheimhnithe Dhá-Fachtóir

Déanann iOS 17 é a dhéanamh níos éasca téacsanna fíordheimhnithe dhá fhachtóir a bhainistiú. Is féidir na cóid seo, a sholáthraíonn sraith bhreise slándála le haghaidh logáil isteach ar sheirbhísí, a scriosadh go huathoibríoch anois tar éis iad a úsáid. Tríd an rogha “Glan suas go huathoibríoch” a chumasú i Socruithe > Roghanna Pasfhocal, is féidir le húsáideoirí a n-aip Teachtaireachtaí a scriosadh na cóid seo chun a mbosca isteach a choinneáil eagraithe.

5. Casadh Mód Fuireachas Ná Cuir Isteach i gClog Aláraim Sleek

Tugann iOS 17 gné ar a dtugtar "Fuireachas." Nuair a ghearrann úsáideoirí a ngutháin ar an oíche agus nuair a chuireann siad ar leataobh iad, athraíonn an fón go clog aláraim sleek agus inoiriúnaithe cois leapa. Is féidir le húsáideoirí meabhrúcháin, praghsanna stoic, ceannlínte nuachta, agus faisnéis ceallraí a chur leis an taispeáint chun a n-eispéireas mód Fuireachas a phearsantú.

Tabhair faoi deara nach mbeidh iOS 17 comhoiriúnach le gach iPhone. Go háirithe, ní bhfaighidh an iPhone 8, 8 Plus, agus iPhone X an nuashonrú.

