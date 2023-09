Conas atá Aistí bia Peileadóirí tagtha chun cinn le 50 bliain anuas

Míníonn Daniel Nisbet, bainisteoir ardfheidhmíochta Fhoirne Náisiúnta Óige Chumann Peile na Breataine Bige, conas a d’athraigh aistí bia peileadóirí le 50 bliain anuas. Roimhe seo, ní raibh mórán béime ar chothú, agus bricfeasta traidisiúnta Sasanach á thairiscint d’imreoirí roimh chluiche. Mar sin féin, ó lár na 1990idí, tá cothú anois ina ghné ríthábhachtach d'ullmhúchán imreoir do chluiche.

Sa lá atá inniu ann, fostaíonn clubanna peile cothaitheoirí a phleanáil béilí imreoirí ar bhealach an-theicniúil. Cuirtear na béilí seo in oiriúint do riachtanais aonair gach imreora, ag brath ar cad ba mhaith leo a bhaint amach. Breathnaímis ar an gcaoi ar athraigh aistí bia na n-imreoirí le himeacht na mblianta.

bricfeasta

San am atá caite, bheadh ​​friochadh réamh-chluiche nó babhla de ghránaigh siúcra-brataithe cosúil le Frosties ag peileadóirí chun fuinneamh a fháil isteach ina gcorp. Sa lá atá inniu ann, tá omelettes ag imreoirí le spionáiste, beacáin, trátaí, agus avocado don bhricfeasta. Tá an bhéim anois ar dhóthain próitéine a ithe, agus cuireann uibheacha foinse shuntasach próitéine ar fáil le haghaidh deisiú agus téarnamh matán.

Lón

Roimhe seo, d'ith peileadóirí go leor feoil dhearg, mar steak, borgairí, nó spaghetti bolognese. Sa lá atá inniu ann, moltar do na himreoirí dhá chuid de bhrollach sicín a bheith acu, dhá chuid de phrátaí milse, agus dhá chineál glasraí. Is foinsí breosla níos fearr iad carbaihiodráití pasta agus ríse ná prátaí mar go bhfuil níos mó carbs iontu. An lá roimh chluiche, moltar carbaihiodráití a scaoiltear go tapa mar pasta.

Sneaiceanna

San am atá caite, bheadh ​​​​imreoirí slice de oráiste ag leath-am nó pónairí glóthach a ithe le haghaidh fuinnimh tapaidh. Sa lá atá inniu ann, tá imreoirí níos feasaí ar a gcomhdhéanamh coirp agus roghnaíonn siad croith nó cnónna aisghabhála próitéine mar shneaiceanna. An lá roimh chluiche, féadfaidh siad deoch carbaihiodráit a ithe, cosúil le Gatorade nó Lucozade.

Dinnéar

Tar éis cluiche, bhíodh iasc agus sceallóga ag imreoirí le haghaidh buille próitéine agus carbs a thugann fuinneamh, ach bhí sé seo sáite i saillte sáithithe míshláintiúla. Sa lá atá inniu ann, tá filléad bradán ag imreoirí le dhá chuid de ríse donn agus dhá ghlasra. Roimh chluiche, lódálann siad suas ar phasta bán agus rís, mar is iad seo breosla an chomhlachta le haghaidh fuinnimh.

Alcól

Bhí ól alcóil ina chuid de chultúr na peile tráth, agus imreoirí ag pionta le chéile tar éis cluiche. Mar sin féin, tá a fhios anois go gcuireann alcól moill ar aisghabháil agus go gcuireann sé bac ar ionsú cothaitheach. Sa lá atá inniu ann, is le haghaidh ócáidí speisialta amháin a choinnítear an t-ólachán, agus staonann imreoirí ón alcól i lár na seachtaine má bhíonn cluiche ar an bhfód.

Tríd is tríd, tá athrú suntasach tagtha ar aistí bia peileadóirí le scór bliain anuas, le fócas níos mó ar phleananna cothaithe aonair agus ar a thábhachtaí atá sé na bianna cearta a ithe chun an fheidhmíocht a bharrfheabhsú.

Foinsí:

– Daniel Nisbet, bainisteoir ardfheidhmíochta Fhoirne Náisiúnta Óige Chumann Peile na Breataine Bige