Seolann Huawei Sraith Mate 60: Iomaitheoir Féideartha le Apple i Margadh Fón Cliste na Síne

Nocht Teicneolaíochtaí Huawei na Síne a sraith smartphones Mate 60 nua le déanaí, ag tarraingt aird dhomhanda ar a dteicneolaíocht a thugann le tuiscint go bhfuil an chuideachta tar éis smachtbhannaí na SA a shárú. D’fhéadfadh an fhorbairt seo Huawei a shuíomh mar iomaitheoir iontach do Apple. Fógraíodh an Mate 60 agus Mate 60 Pro go déanach i mí Lúnasa, agus seoladh dhá mhúnla eile, an Mate X5 agus an Mate 60 Pro + Dé hAoine.

Gné shainiúil amháin den tsraith Mate 60 ná a chumas tacú le cumarsáid satailíte, ag cur ar chumas úsáideoirí glaonna a chur agus teachtaireachtaí a sheoladh i limistéir gan comharthaí soghluaiste nó idirlín, mar shléibhte nó ar muir. Cé nár nochtadh sonraí sonracha faoi na sliseanna a úsáideadh, fuair an comhlacht anailíse TechInsights amach go bhfuil na fóin á gcumhachtú ag sliseanna nua Kirin 9000s Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) na Síne. Léiríonn tástálacha luais luatha a rinne ceannaitheoirí Síneacha go bhfuil luasanna íoslódála ag an Mate 60 Pro a sháraíonn luasanna íoslódála na nguthán 5G is fearr.

I dtéarmaí soláthraithe, níl Huawei ainmnithe go hoifigiúil, ach fuair TechInsights go n-úsáidtear comhpháirteanna DRAM agus NAND SK Hynix Chóiré Theas sa tsraith Mate 60. Tá SK Hynix, a scoir de ghnó le Huawei tar éis srianta SAM a fhorchur in 2019, ag déanamh imscrúdú faoi láthair. Tá céatadán níos airde de chomhpháirteanna sliseanna déanta na Síne sa Mate 60 Pro freisin i gcomparáid le samhlacha roimhe seo.

Ba é an díoltóir fón cliste is mó ar domhan roimhe seo, agus bhí laghdú ar sciar den mhargadh ag Huawei mar gheall ar a rochtain theoranta ar uirlisí déanta sliseanna tar éis smachtbhannaí na SA. Thit a sciar den mhargadh sa tSín go 11% i mbliana ó 27% in 2020. Ar an láimh eile, tháinig Apple chun cinn mar an príomh-déantóir fón cliste préimhe sa tSín le linn na tréimhse seo, agus mhéadaigh a sciar den mhargadh ó 11% go 19%, de réir. sonraí ó Counterpoint.

Creideann anailísithe tionscail go bhféadfadh an tsraith Mate 60 athbheochan Huawei a fhógairt mar rival le Apple i margadh na Síne. D’fhéadfadh meon tírghrá mar gheall ar an teannas méadaitheach idir na SA agus an tSín cur le díolacháin láidre, le meáin stáit agus úsáideoirí idirlín ag moladh an seoladh mar bhuille i gcoinne US Ming-Chi Kuo, anailísí le TF International Securities, a thuar go mbeidh an Mate 60 Pro idir 5.5 agus 6 milliún aonad sa dara leath den bhliain seo, méadú 20% ar na méideanna a beartaíodh ar dtús. Tá Kuo ag tuar freisin go bhféadfadh lastais carnach an Mate 60 Pro 12 milliún aonad ar a laghad a bhaint amach laistigh de bhliain amháin tar éis é a sheoladh.

