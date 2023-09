Seolann Western Digital SN770M NVMe SSD le haghaidh Deic Gaile agus ROG Ally

Thug Western Digital isteach an SN770M NVMe SSD, atá deartha go sonrach le haghaidh feistí cosúil leis an Deic Gaile agus ROG Ally. Tagann na thiomáineann fachtóir foirm M.2 2230 beag i roghanna 500GB, 1TB, agus 2TB, ag soláthar uasghrádú suntasach stórála do gamers ríomhaire boise.

Roimhe seo, bhí sé sách éasca an SSD a athsholáthar taobh istigh de Dheic Gaile, ach bhí sé ina dhúshlán teacht ar thiomáineann M.2 2230. Ní raibh na tiomántáin seo ar fáil go coitianta do thomhaltóirí agus fuarthas iad níos coitianta i ríomhairí glúine Dell agus Microsoft Surface. Mar sin féin, tá an scéal ag feabhsú le déanaí, le cuideachtaí cosúil le Sabrent, Micron, Corsair, agus Framework ag tairiscint thiomáineann M.2 2230. D'eisigh Creat a thiomáint uasghrádú 2TB féin níos luaithe i mbliana freisin.

Is forbairt dhearfach é iontráil Western Digital isteach sa mhargadh seo do chearrbhachas ríomhaire boise. Tairgeann a dtiomántáin luasanna suntasacha suas le 5,150 MB/s bunaithe ar PCIe Gen 4. Tá an leagan 1TB den SN770M NVMe SSD ar fáil le ceannach ar shiopa ar líne Western Digital agus Best Buy ar $109.99. Tá an leagan 2TB ar fáil go heisiach ag Best Buy ar $239.99.

Ar an iomlán, soláthraíonn SN770M NVMe SSD Western Digital réiteach áisiúil do gamers atá ag iarraidh stóráil a uasghrádú ina gcuid feistí ríomhaire boise. Feabhsaíonn infhaighteacht na dtiomántáin seo ó mhonaróirí aitheanta na roghanna do thomhaltóirí, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca uasghrádú oiriúnach a fháil dá bhfeistí.

