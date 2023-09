Seolann Western Digital WD Blue SN580 NVMe SSD le Feidhmíocht Feabhsaithe do Dhíograiseoirí Cruthaitheacha

Tá Western Digital tar éis an WD Blue SN580 NVMe SSD a thabhairt isteach, rud breise nua lena líne táirge de thiomáineann soladach-stáit (SSDs). Deartha go sonrach don phobal díograiseach cruthaitheach agus do dhaoine gairmiúla, úsáideann an tiomáint flash inmheánach seo teicneolaíocht NVMe PCIe Gen 4.0, ag tairiscint freagrúlacht iarratais méadaithe agus amanna tosaithe níos tapúla.

Tá an WD Blue SN580 NVMe SSD ar fáil anois le ceannach ar líne ar Amazon.in agus roghnaigh siopaí miondíola san India. Tagann sé le barántas teoranta de 5 bliana, ag soláthar suaimhneas intinne d'úsáideoirí.

Tá an tiomáint ar fáil i gcáileanna ó 250GB go 2TB, le praghas tosaigh de RS 4,599. I measc a phríomhghnéithe tá teicneolaíocht NVMe PCIe Gen 4.0, rud a ligeann d’úsáideoirí il-thasc a dhéanamh gan stró idir tionscadail mhóra agus chasta le luasanna léitheoireachta agus scríofa suas le 4,150 MB/s.

Ionchorpraíonn an feachtas teicneolaíocht nCache 4.0 freisin, rud a chumasaíonn feidhmíocht scríofa ardphléasctha agus cóipeáil tapa ar chomhaid mhóra agus ar shócmhainní meán. Leis an bhfachtóir foirm M.2 2280 sleek, soláthraíonn an WD Blue SN580 NVMe SSD suas le 2TB de stóráil d'iarratais, sonraí, grianghraif, físeáin 4K, agus ceol.

I dtéarmaí iontaofachta, cuireann Western Digital barántas teoranta 5 bliana ar fáil don SSD, chomh maith le rátáil suas le 900TBW (terabytes scríofa) don tsamhail 2TB. Ina theannta sin, tá ceanglais chumhachta íseal ag an tiomáint, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach chun saol ceallraí ríomhaire glúine a uasmhéadú.

Thug Khalid Wani, Stiúrthóir Sinsearach Díolacháin ag Western Digital India, faoi deara, de réir mar a mhéadaíonn an t-éileamh ar ábhar digiteach tumtha san India, go bhfuil gá le huirlisí ardfheidhmíochta. Tugann an WD Blue SN580 NVMe SSD, lena teicneolaíocht NVMe PCIe Gen 4.0-tapa, aghaidh ar an éileamh seo trí amanna ualaigh a laghdú. Mar gheall ar an bhfoirm caol agus an toilleadh stórála flaithiúil, tá sé oiriúnach do dhaoine gairmiúla agus do chruthaitheoirí ionchasacha.

Go hachomair, cuireann an WD Blue SN580 NVMe SSD nua feidhmíocht agus iontaofacht feabhsaithe ar fáil don phobal díograiseach cruthaitheach agus do dhaoine gairmiúla. Leis an teicneolaíocht is nua-aimseartha agus dearadh caol, cuireann sé ar chumas úsáideoirí dul i ngleic le tionscadail mhóra agus casta go héifeachtach agus a gcuid sonraí a stóráil go sábháilte ag an am céanna. Cuireann infhaighteacht an tiomántáin i gcáileanna éagsúla agus an bharántas teoranta 5 bliana lena mhealltacht tuilleadh.

Sainmhínithe:

NVMe: Non-Volatile Memory Express, prótacal a chuireann ar chumas cumarsáid éifeachtach idir tiomántán óstach agus soladstaide.

PCIe: Comhpháirt Forimeallach Interconnect Express, caighdeán bus leathnú sraitheach ardluais ríomhaire.

Gen 4.0: An ceathrú glúin de PCIe, ag soláthar bandaleithead méadaithe agus rátaí aistrithe sonraí níos tapúla.

