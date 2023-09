Nochtann Imeacht Wonderlust Apple Samhlacha Nua iPhone agus Faire

Tá tús curtha le himeacht mór-mheasta “Wonderlust” Apple sna Stáit Aontaithe, ag taispeáint na samhlacha iPhones agus Apple Watch is déanaí. Deimhníonn an teagmhas go leor ráflaí maidir leis na gléasanna nua, agus ag an am céanna ag nochtadh gnéithe gan choinne.

Fógra suntasach amháin is ea aistriú Apple ó naisc Lightning chuig an USB-C de chaighdeán tionscail le haghaidh samhail leibhéal iontrála na sraithe nua iPhone, an iPhone 15. Tá an t-athrú seo ar aon dul le rialacháin nua an AE agus is dócha go dtairgfidh sé luasanna aistrithe sonraí níos tapúla. Mar sin féin, ní bheidh an Leagan 3 USB-C níos tapúla ar fáil ach ar an iPhone 15 Pro agus Pro Max.

Ráfla eile atá deimhnithe ná síneadh na gné “Oileán Digiteach” thar líne iomlán an iPhone. Tá “pill” nó clúdach beoite le haghaidh an cheamara agus notch braiteora ag barr an scáileáin ar an iPhone 15 agus 15 Plus anois. Fuair ​​​​an ghné seo aiseolas dearfach leis an iPhone 14 Pro agus Pro Max, ach faoi láthair tairgeann sé feidhmiúlacht iomlán go heisiach le haipeanna Apple féin.

Cruthaíonn na sceitheanna faoi mhúnlaí iPhone 15 Pro agus Pro Max ina bhfuil cásanna Tíotáiniam níos éadroime agus níos láidre fíor freisin, cé go bhfuil an praghas fós mar a chéile leis na samhlacha roimhe seo.

Mar ábhar iontais, nocht Apple gné nua ar a dtugtar Roadside Assist, a leathnaíonn a sheirbhís téacs-trí-satailíte. Ar fáil sna SA amháin i gcomhpháirtíocht leis an AAA, ceadaíonn an tseirbhís seo d'úsáideoirí cúnamh cois bóthair a iarraidh. Chuaigh infheistíocht Apple i mbonneagar satailíte dá sheirbhísí téacs-trí-satailíte chun tairbhe don ghnólacht Meiriceánach Globalstar.

Le linn na hócáide, roinn Príomhfheidhmeannach Apple Tim Cook scéalta faoi dhaoine aonair a shábháil gné téacs-trí-satailíte SOS ar mhúnla reatha an iPhone 14. Chuir Cook nuashonrú ar fáil freisin ar an Apple Vision Pro atá le teacht, feiste réaltachta measctha a bhfuiltear ag súil go seolfar go luath an bhliain seo chugainn.

Tríd is tríd, tá imeacht Apple's Wonderlust tar éis na ráflaí a bhfuiltear ag súil leo a sheachadadh agus gnéithe nua á dtabhairt isteach a thaispeánann tiomantas na cuideachta don nuálaíocht agus don taithí úsáideora.

Foinse: Chris Keall, The New Zealand Herald