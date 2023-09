iPhone Chustaim Obscenely daor Clúdaithe i Diamonds agus Óir

Chruthaigh cuideachta Rúiseach ar a dtugtar Caviar iPhone saincheaptha ultra-eisiach agus thar a bheith costasach. Tá an gléas luxurious seo dírithe ar na daoine sár-saibhir, nach spárálann aon chostas nuair a thagann sé chun eisiachais.

Déanann Caviar cur síos air féin mar bhranda idirnáisiúnta a dhéanann speisialtóireacht ar fheistí só saincheaptha a chruthú. Nascann a gcuid táirgí ardteicneolaíochtaí le hábhair fíorálainn cosúil le hór, diamaint, leathar nádúrtha, carbóin, cruan jewelry, meteorites, agus déantáin neamhchoitianta.

Cosnaíonn an iPhone saincheaptha atá i gceist R11,636,578 ollmhór. Tá cásáil uathúil ag an bhfón déanta as ór bán 18K agus tá 570 diamaint aonair greanta air. Ina theannta sin, tagann sé le pendant muince Snowflake Graff arna dtáirgeadh ag Laurence Graff, seodóir cáiliúil Béarla. Cosnaíonn an siogairlín amháin thart ar R1,323,690.

Tá an pendant muince múnlaithe cosúil le gcáithnínísneachta oscailte agus é maisithe le diamaint bhabhta agus marquise. Tá sé ar crochadh ó slabhra óir bán encrusted le diamonds cruinn. Tá thart ar 6.65 carats ar mheáchan iomlán an diamaint sa siogairlín.

Ní hé seo an chéad uair a chruthaigh Caviar gléasanna láimhe ridiculously daor. Tá táirgí cosúil leis an iPhone 7 óir-brataithe agus an Tyrannophone déanta acu roimhe seo, ar iPhone 13 Pro é atá leabaithe le fíorfhiacail Tyrannosaurus rex.

Tá na gléasanna extravagantacha seo dírithe ar dhaoine aonair a bhfuil méid doshamhlaithe saibhris acu. Cé go bhféadfadh sé a bheith deacair ag an ngnáthdhuine suimeanna iomarcacha den sórt sin a chaitheamh ar ghuthán a thuiscint, don duine sár-saibhir, níl ann ach bealach eile chun a stíl mhaireachtála luxurious a chaitheamh.

Tríd is tríd, tá Caviar tar éis é féin a bhunú mar bhranda a fhreastalaíonn ar dhaoine sár-saibhir, ag soláthar feistí saincheaptha eisiacha agus galánta dóibh.

Foinsí:

– IOL