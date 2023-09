Buarthaí Nua a Ardaíodh maidir le Spyware Grúpa NSO a Dhíríonn ar Dhaoine Aonair Fhostaithe ag Eagraíocht Idirnáisiúnta

Tá imní léirithe ag taighdeoirí ag Citizen Lab i Scoil Munk in Ollscoil Toronto faoi iomadú na n-earraí spiaireachta a úsáideann NSO Group, gnólacht chumhachtach cibear-fhaisnéise Iosraelach. Fuair ​​siad amach go raibh bogearraí hacking NSO Group dírithe ar dhuine a bhí fostaithe ag eagraíocht a bhfuil oifigí idirnáisiúnta aici. Thángthas ar an ionsaí agus taighdeoirí ag scrúdú feiste an duine aonair.

Bhain an t-ionsaí leas as “saothrú náid-cliceáil”, rud a chuir ar chumas na n-earraí spiaireachta gléas soghluaiste an úsáideora a ionfhabhtú trí locht slándála i gcóras oibriúcháin an ghutháin nach raibh aithne air roimhe seo, gan gá don úsáideoir cliceáil ar nasc mailíseach. Tá paiste iOS eisithe ag Apple ó shin chun aghaidh a thabhairt ar an leochaileacht slándála.

Maíonn NSO Group nach ndíolann sé a chuid earraí spiaireachta ach le cliaint rialtais le húsáid chun coireacht thromchúiseach agus sceimhlitheoireacht a chomhrac. Mar sin féin, tá cásanna doiciméadaithe ann go bhfuil mí-úsáid á baint ag cliaint rialtais i dtíortha éagsúla as na hearraí spiaireachta. Nuair a bhíonn fón ionfhabhtaithe, tugann an t-earraí spiaireachta rochtain iomlán don úsáideoir, go minic seirbhís faisnéise rialtais eachtraigh nó aonán póilíneachta, ar an ngléas, lena n-áirítear comhráite agus teachtaireachtaí criptithe ar fheidhmchláir mhóréilimh ar nós Signal nó WhatsApp. Is féidir leis an bhfón a iompú ina ghléas éisteachta freisin, rud a chuireann ar chumas an oibreora cumais taifeadta an fheiste a ionramháil.

Spreag na hionsaithe le déanaí a dhírigh ar iriseoirí, taidhleoirí, oifigigh rialtais eachtracha, agus gníomhaithe ar riarachán Biden Grúpa NSO a chur ar liosta dubh in 2021. Ina theannta sin, tá an chuideachta ag tabhairt aghaidh ar dhlíthe ó Apple agus WhatsApp.

Thug an taighde a rinne Citizen Lab le fios go raibh earraí spiaireachta Pegasus de chuid NSO Group mar an culprit dóchúil taobh thiar den ionsaí. Chuir Bill Marczak, taighdeoir sinsearach ag Citizen Lab, ardmhuinín in iúl sa chionroinnt seo bunaithe ar fhianaise fhóiréinseach. Thug sé faoi deara freisin gur dócha go bhfuarthas an earraí spiaireachta mar gheall ar earráid a rinne an t-oibreoir le linn na suiteála.

Léiríonn an teagmhas seo arís an gá atá le tuilleadh grinnscrúdú agus rialúcháin maidir le húsáid uirlisí cumhachtacha haca mar earraí spiaireachta NSO Group. Ní mór iarrachtaí a dhéanamh daoine aonair agus eagraíochtaí a chosaint ó fhaireachas neamhúdaraithe agus ó mhí-úsáid fhéideartha na dteicneolaíochtaí seo.

