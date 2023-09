Titeann Stoc Apple mar Oifigigh na Síne Cosc ar iPhones ag an Obair

Tháinig laghdú suntasach os cionn 6% ar stoc Apple (AAPL) níos luaithe an tseachtain seo mar gheall ar thoirmeasc ar iPhones ag gníomhaireachtaí rialtais láir sa tSín. Chuir scaoileadh fón ardleibhéil nua ó Huawei brú freisin ar Apple, ag an am céanna le seoladh an iPhone 15 nua atá le teacht.

In ainneoin na gceannlínte imníoch seo, creideann anailísí Morgan Stanley Erik Woodring gur beag an tionchar a bheidh aige. Deir Woodring go ndéanann imoibriú an mhargaidh ró-mheastachán ar an tábhacht a d'fhéadfadh a bheith ag ceannlínte na Síne agus go bhfuil an meath ar stoc áibhéil.

Fiú sa chás is measa, tuar Morgan Stanley nach gcaillfeadh Apple ach thart ar 4% den ioncam agus 3% den tuilleamh in aghaidh na scaire. Measann Woodring nach dócha go gcaillfear 70% de lastais iPhone go dtí an tSín.

Ina theannta sin, léiríonn anailís JPMorgan go bhfuil Apple ag méadú go seasta ar a sciar den mhargadh sa tSín le blianta beaga anuas, ag gabháil thart ar 20% de mhargadh na Síne faoin gcéad ráithe de 2023. Mar sin féin, molann anailísí JPMorgan Samik Chatterjee go bhfuil na srianta le déanaí ar iPhone. D'fhéadfadh úinéireacht ag fostaithe an rialtais, mar aon le scaoileadh fón nua Huawei, dúshláin a chruthú do Apple maidir lena ghnóthachain scaireanna a choinneáil sa tSín.

Bhí feidhmíocht stoc Apple ina ábhar plé, agus imní faoi ró-luacháil tar éis don chuideachta a bheith ag súil le díolacháin iPhone a chailleadh agus laghduithe ioncaim tuairiscithe go luath i mí Lúnasa. Feictear go bhfuil seoladh an iPhone 15 atá le teacht ríthábhachtach do phraghas scaireanna Apple, le hionchais íseal infheisteoirí nach mór don chuideachta dul tharstu.

Cé nach bhfuil anailísithe ag súil le huasghráduithe suntasacha don iPhone 15, féadfaidh Apple leas a bhaint as fós d'úsáideoirí a gcuid iPhones atá ann cheana féin a uasghrádú. Measann JPMorgan go ndíolfaidh Apple 218 milliún iPhones ó Mheán Fómhair go deireadh na bliana, beagán níos ísle ná iomlán na bliana seo caite.

Ar an iomlán, in ainneoin na ndúshlán le déanaí sa tSín agus an seoladh iPhone atá le teacht, creideann anailísithe go bhfuil an meath ar stoc Apple ró-dhéanta, agus tá an cumas ag an gcuideachta fás aonaid agus meánfhás praghsanna díolacháin araon.

