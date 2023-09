Eisíonn Wahoo Traenálaí Cliste Nua agus Rothar Cliste le haghaidh Oiliúna Laistigh

Sheol Wahoo le déanaí dhá tháirge nua le haghaidh oiliúna laistigh: oiliúnóir cliste den scoth agus rothar cliste níos inacmhainne. Is oiliúnóir cliste é an Wahoo KICKR MOVE a thagann le bonn soghluaiste, a ligeann dó sleamhnú ar ais agus amach le linn do thiomána, ag soláthar eispéireas níos dinimiciúla agus níos tumtha. Tá an KICKR MOVE tógtha ar an mbonn céanna leis an tsamhail roimhe seo, an Wahoo KICKR V6/2022, ach leis an ngné bhreise gluaiseachta.

Coinníonn an KICKR MOVE gnéithe lárnacha a réamhtheachtaí, lena n-áirítear éileamh cruinneas cumhachta de +/- 1%, incline uasta de 20%, agus tacaíocht do suas le 2,200 vata friotaíochta. Gnéithe sé freisin tacaíocht dé ANT +/Bluetooth Smart, ionsuite i wifi, agus comhoiriúnacht le méideanna éagsúla acastóra. Tagann an traenálaí le caiséad 11-luas agus tá sé praghas $1,599.99. Ina theannta sin, d'fhógair Wahoo go bhfuil an KICKR MOVE comhoiriúnach leis an KICKR CLIMB, ach beidh gá le hoiriúnóir cúlpháirtí.

Tá Wahoo tar éis an Wahoo KICKR Bike SHIFT a thabhairt isteach freisin, rothar cliste nua a thairgeann rogha níos inacmhainne le haghaidh oiliúna laistigh. Tá an KICKR Rothar SHIFT feistithe le hardghnéithe cosúil le calabrú uathoibríoch, aistriú insamhlaithe, agus insamhalta dreapadóireachta ionsuite. Tá éileamh cruinneas cumhachta de +/- 1% aige agus tagann sé le tacaíocht dé ANT +/Bluetooth Smart. Tá praghas an KICKR Bike SHIFT ag $2,999.99.

Rinne marcaigh éagsúla tástáil ar an dá tháirge agus fuair siad aiseolas dearfach maidir lena bhfeidhmíocht agus a n-ilúsáideacht. Moladh an KICKR MOVE, go háirithe, as a chumas taithí marcaíochta réalaíoch a sholáthar lena bhonn soghluaiste.

Le scaoileadh na dtáirgí nua seo, tá sé mar aidhm ag Wahoo roghanna oiliúna ardcháilíochta agus tumoideachais a sholáthar do rothaithe laistigh don séasúr oiliúna laistigh atá le teacht. Cibé an bhfuil tú ag lorg oiliúnóir cliste nó rothar cliste, tá clúdaithe agat ag Wahoo.

