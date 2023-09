Vivo Socraithe chun Vivo T2 Pro a Lainseáil san India: Gléas Nua Lár-Raon le Crua-earraí Feabhsaithe

Tuairiscítear go bhfuil Vivo, monaróir mór le rá smartphone, ag leathnú a phunann lár-réimse san India le seoladh feiste nua sa tsraith T2. Beidh crua-earraí feabhsaithe ar an handset atá le teacht, darb ainm Vivo T2 Pro, agus táthar ag súil go mbeidh sé níos airde ná Rs. 20,000 i margadh na hIndia.

De réir foinsí a luadh ag 91Mobiles, tá 2 scóráilte ag an Vivo T600,000 Pro ar an ardán tagarmharcála móréilimh AnTuTu. Tugann sé seo le tuiscint go mbeidh an gléas feistithe le Dimensity 7200 SoC nua, ag soláthar feidhmíochta feabhsaithe i gcomparáid le samhlacha roimhe seo sa tsraith.

Táthar ag súil go mbeidh praghas ar an Vivo T2 Pro ar aon dul leis an iQOO Z7 Pro a seoladh le déanaí, a bhfuil an sliseanna Dimensity 7200 ann freisin agus a thosaíonn ag Rs. 23,999 san India. Táthar ag súil go mbeidh an tsamhail Pro ar fáil in dhá leagan: ceann le 8GB RAM agus 128GB de stóráil ar bord, agus ceann eile le 8GB RAM agus 256GB de stóráil. Is dócha go mbeidh an gléas ar fáil le ceannach ar ardán ríomhthráchtála móréilimh Flipkart, chomh maith le trí líonra miondíola fairsing Vivo.

Cé go bhfuil dáta seolta an Vivo T2 Pro fós le fógairt, táthar ag súil go nochtfar tuilleadh faisnéise sna laethanta amach romhainn. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil an Vivo T2 5G, faoi thiomáint ag próiseálaí Snapdragon 695, ar phraghas Rs. 18,999 don bhunathraitheach le 6GB RAM agus 128GB de stóráil. Tosaíonn an leagan T2x, a bhfuil Dimensity 6020 SoC ann, ag Rs. 12,999 don leagan le 4GB RAM agus 128GB de stóráil.

Táthar ag súil go dtabharfaidh an Vivo T2 Pro rogha lár-réimse tarraingteach do thomhaltóirí le cumas crua-earraí feabhsaithe. Leis an bpraghsáil iomaíoch agus an infhaighteacht trí phríomhbhealaí ar líne agus as líne, tá sé mar aidhm ag Vivo freastal ar riachtanais éagsúla úsáideoirí fón cliste na hIndia.

Foinsí: 91Mobiles