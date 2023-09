vivo Teases Seoladh T2 Pro 5G san India: Cad ba cheart a bheith ag súil leis

Tá vivo ag ullmhú lena ghuthán is déanaí sa tsraith T, an vivo T2 Pro 5G, a sheoladh san India. Tá an chuideachta tosaithe ag spochadh an fheiste, ag nochtadh scáileán cuartha agus dath iontach órga. Tagann sé seo tar éis seoladh rathúil an T2x 5G agus T2 5G níos luaithe i mbliana.

Bunaithe ar shonraíochtaí an T2 5G agus an iQOO Z7 Pro 5G a seoladh le déanaí, táthar ag súil go dtiocfaidh an T2 Pro 5G le gnéithe den chineál céanna. Ina measc tá taispeáint mór 6.78-orlach FHD + 120Hz cuartha AMOLED, faoi thiomáint ag MediaTek Dimensity 7200 SoC. Is dócha go dtiocfaidh 8GB RAM ar an bhfón, rud a chinnteoidh feidhmíocht mhín iltascála agus feidhmchláir.

I dtéarmaí cumais ceamara, táthar ag súil go mbeidh ceamara cúil 2MP ag an vivo T5 Pro 64G in éineacht le ceamara tánaisteach 2MP. Beidh ceamara tosaigh 16MP ardtaifigh ann freisin, foirfe chun selfies iontacha a ghabháil. Chun an gléas a choinneáil ag rith an lá ar fad, beidh sé feistithe le ceallraí 4600mAh a thacaíonn le 66W a mhuirearú go tapa, rud a chinnteoidh am downt íosta d'úsáideoirí.

Táthar ag súil go nochtfar tuilleadh sonraí faoin vivo T2 Pro 5G sna laethanta amach romhainn, mar go bhfuil an fón le seoladh níos déanaí an mhí seo. Beidh an gléas ar fáil le ceannach ar Flipkart, chomh maith le láithreán gréasáin oifigiúil vivo. Ina theannta sin, is dócha go gcuirfidh siopaí as líne stoc ar an bhfón do chustaiméirí ar fearr leo ceannach laistigh den siopa.

Leis na gnéithe tuar dóchais inti agus dearadh caol, táthar ag súil go mbeidh an vivo T2 Pro 5G ina ghuthán a bhfuiltear ag súil go mór leis san India. Ba cheart do dhíograiseoirí móibíleacha agus do thomhaltóirí a bhfuil taithí acu ar an teicneolaíocht a bheith ag faire amach dá seoladh oifigiúil agus dá infhaighteacht ina dhiaidh sin.

Foinsí:

– Srivatsan Sridhar, Díograiseoir Teicneolaíochta Soghluaiste [Gan URL]