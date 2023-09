Vivo T2 Pro 5G: Athróg Nua 'Pro' sa tSraith T2 a bhfuiltear ag súil leis

Tá na fóin chliste Vivo T2 5G agus Vivo T2x 5G seolta cheana féin san India níos luaithe i mbliana. Mar sin féin, is cosúil nach bhfuil an chuideachta déanta leis an tsraith T2 díreach fós. Tugann tuairiscí le fios go bhfuil Vivo ag obair ar leagan nua 'Pro', an Vivo T2 Pro 5G, a d'fhéadfadh a bheith mar an breiseán is déanaí leis an líne.

De réir tipster Yogesh Brar (@heyitsyogesh), táthar ag súil go mbeidh an Vivo T2 Pro 5G faoi thiomáint ag MediaTek Dimensity 7200 SoC. Deirtear go bhfuil muirear tapa á thairiscint ag an bhfón cliste nua seo agus d’fhéadfadh go mbeadh sé ar fáil i dhá chumraíocht chuimhne. Deirtear freisin go ndíolfar é go heisiach ar Flipkart, le praghas measta thart ar Rs. 23,999.

Líomhnaítear go bhfuil scór 6,00,000 bainte amach ag an bhfón cliste ar an ardán tagarmharcála AnTuTu. D'fhéadfadh an dá leagan cuimhne 8GB RAM + 128GB stórála agus 8GB RAM + 256GB stórála a áireamh. Mar sin féin, níor dheimhnigh Vivo seoladh ná aon sonraíochtaí oifigiúla don Vivo T2 Pro 5G fós.

Áirítear ar an tsraith Vivo T2 cheana féin an Vivo T2 5G agus Vivo T2x 5G. Seoladh na fóin chliste seo i mí Aibreáin agus reáchtáiltear iad ar FunTouch OS 13 bunaithe ar Android 13. Tá an Vivo T2 5G faoi thiomáint ag Snapdragon 695 5G SoC, agus tá Dimensity MediaTek 2 SoC ag an Vivo T5x 6020G. Tosaíonn an T2 5G ag Rs. 18,999, agus tosaíonn an T2x 5G ag Rs. 12,999.

Go dtí seo, tá sé fós le feiceáil cathain a dhéanfaidh Vivo an Vivo T2 Pro 5G a fhógairt go hoifigiúil agus cuirfidh sé tuilleadh sonraí ar fáil faoina sonraíochtaí agus faoina infhaighteacht.

Foinsí: 91Mobiles