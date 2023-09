GITrive Vivante Health Aitheanta le haghaidh Teicneolaíocht AI agus Folláine Fóirdheonaithe Fostóra

Roghnaíodh Vivante Health mar chomórtas ceathrú ceannais in dhá chatagóir ag Dámhachtainí Sláinte Digiteach 2023 de chuid Fondúireacht an Mhoil Sláinte Dhigitigh. Úsáideann ardán fíorúil GIThrive na cuideachta intleacht shaorga (AI) agus aithnítear é as an Úsáid is Fearr a bhaintear as AI i dTeicneolaíocht na Sláinte agus sna catagóirí Folláine Fóirdheonaithe d’Fhostóirí.

Is réiteach digiteach sláinte díleácha é GIThrive a thairgeann tacaíocht do dhaoine aonair atá ag fulaingt ó neamhoird díleácha. Comhcheanglaíonn an t-ardán teicneolaíocht atá á thiomáint ag AI, cúnamh laethúil ó dhiaitéiteach cláraithe agus cóitseálaithe sláinte, agus rochtain ar líonra intéirnigh agus gastraenterolaithe chun diagnóis agus cóireáil a dhéanamh. Tá na torthaí go hiontach, agus thuairiscigh níos mó ná 90% d’úsáideoirí comharthaí díleácha feabhsaithe agus cáilíocht na beatha. Ina theannta sin, taithííonn eagraíochtaí a thairgeann GIThrive mar shochar fostaithe laghduithe de 15% nó níos mó ar chostais leighis a bhaineann le díleá.

Sa chatagóir Úsáid is Fearr AI i Sláinte Tech, seasann GIThrive Vivante Health amach as a phleananna cúraim phearsantaithe atá ag brath ar AI agus foghlaim meaisín. Tá na pleananna seo deartha chun comharthaí díleácha a mhaolú agus costais chúram sláinte a laghdú. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar mholtaí coigeartuithe aiste bia agus stíl mhaireachtála, acmhainní oideachais ar líne, teiripe chognaíoch-iompraíochta, comhairliúcháin le cóitseálaithe sláinte, agus idirghabhálacha cliniciúla ar nós tástálacha saotharlainne agus coinní teileashláinte.

Is léiriú é an cuimsiú sa chatagóir Folláine Fóirdheonaithe d’Fhostóir is Fearr ar chomhpháirtíochtaí Vivante le fostóirí chun sláinte díleácha a ionchorprú ina bpleananna sochair. Trí GITrive a chur i bhfeidhm, tá laghduithe feicthe ag eagraíochtaí ar chostais chúram sláinte a bhaineann le saincheisteanna díleácha. Tá sé léirithe ag fostaithe feabhas ar chloí le cógais agus modhnú iompair, rud a fhágann gur lú cuairteanna seomra éigeandála agus iontrálacha ospidéil. Go deimhin, tá saincheisteanna gastrointestinal i measc na gcúig chostas cúram sláinte is fearr do go leor cuideachtaí.

Leagann Príomhfheidhmeannach Vivante Health, Bill Snyder, béim ar an tábhacht a bhaineann le pleananna cóireála pearsantaithe agus le tacaíocht leanúnach a thairgeann ardán GIThrive. Le GIThrive, tá rochtain ag daoine aonair ar shaibhreas acmhainní sláinte díleácha in aon áit amháin, rud a cheadaíonn cúram láithreach agus leanúnachas cóireála. Gabhann Snyder buíochas as an aitheantas sa dá chatagóir, ag cur béime ar an tionchar dearfach atá ag Vivante Health ar a chomhaltaí agus ar na torthaí cruthaithe atá á mbaint amach acu.

Fógrófar na hiomaitheoirí deiridh do na Gradaim Dhigiteacha Sláinte ar 22 Meán Fómhair, agus nochtfar na buaiteoirí ag an gCraobhchomórtas Mór ag HLTH 2023 i Las Vegas ar 9 Deireadh Fómhair.

Maidir le Vivante Health: Is cuideachta dhigiteach cúram sláinte é Vivante Health atá tiomanta do bhainistíocht riochtaí ainsealacha a réabhlóidiú, ag tosú leis an gut. Comhcheanglaíonn a gcúram fíorúil GI teicneolaíocht sonraí-tiomáinte le foireann chomhordaithe lianna, diaitéitigh agus cóitseálaithe sláinte chun cúram pearsantaithe tráthúil a sheachadadh. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin cuideachta Vivante Health nó déan teagmháil le [email protected].

Foinse: Vivante Sláinte