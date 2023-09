An Cruthaitheoir Cluiche Víreasach 'Ach Suas!' Tarraingíonn Cluiche ó Steam, Ag lua Strus

Chinn cruthaitheoir an chluiche platformer atá bunaithe ar fhisic, Only Up!, an cluiche a bhaint as an siopa Gaile, ag lua “strus” mar an chúis leis an gcinneadh seo. Amháin Suas! fuair sé aird shuntasach i mí na Bealtaine nuair a léirigh sruthóirí mór le rá agus YouTubers a n-iarrachtaí chun an barr a bhaint amach sa chluiche dúshlánach seo.

I nuashonrú ar Steam, rinne cruthaitheoir an chluiche, a théann leis an ainm SCKR Games, cur síos orthu féin mar fhorbróir aonair agus d'admhaigh siad go raibh Only Up! Ba é an chéad taithí a bhí acu le forbairt físchluichí. Chruthaigh siad an cluiche mar asraon cruthaitheach agus mar bhealach chun iad féin a thástáil, ach chuir sé go leor strus orthu le cúpla mí anuas. Anois, tá siad réidh chun bogadh ar aghaidh agus an cluiche a chur taobh thiar dóibh.

Thug an cruthaitheoir le fios go bhfuil siad ag obair faoi láthair ar a gcéad chluiche eile, darb ainm Kilth. Chuir siad in iúl go raibh gá le suaimhneas intinne agus leighis agus tá sé beartaithe acu sos a ghlacadh chun leanúint lena gcuid oideachais i ndearadh cluichí. Leis an eolas agus an taithí nua atá acu, tá sé mar aidhm acu a bhfuinneamh a dhíriú i dtreo Kilth. Beidh seánra agus suíomh go hiomlán difriúil ag an gcluiche atá le teacht, le béim ar chineamatagrafaíocht. Tá an cruthaitheoir ag súil le comhoibriú le foireann bheag don tionscadal dúshlánach seo chun cur lena scileanna dearaidh cluiche.

Ní hé seo an chéad uair Only Up! curtha as Gaile. Roimhe seo, tógadh an cluiche síos mar gheall ar úsáid sócmhainní cóipchirt, ach d'fhill sé tar éis na sócmhainní sáraithe a bhaint. D'aithin an forbróir an t-aiseolas agus an tacaíocht ón bpobal maidir leis na lochtanna sa chluiche agus léirigh sé buíochas le comhghleacaithe báúil agus cairdiúil sa tionscal.

Cinneadh an cruthaitheoir a bhaint Only Up! agus cuireann siad a gcuid strus in iúl macallaí mothúcháin Dong Nguyen, cruthaitheoir Flappy Bird, a tharraing an cluiche ó siopaí app in 2014 mar gheall ar a nádúr andúile. Nocht Nguyen gur bhraith sé ciontach agus míchompordach le rath an chluiche.

Agus é seo á scríobh, ní raibh ach Up! Níl sé ar fáil faoi láthair le ceannach ar Gaile, cé go bhfuil a leathanach fós ann. Athraíodh teideal an chluiche go “níl ar fáil,” agus athainmníodh an forbróir mar “Indiesolodev.” Léirmheasanna úsáideoirí dearfacha agus rátálacha do Only Up! le fáil fós ar an leathanach Gaile.

