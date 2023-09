Eisíonn Gobharnóir Virginia Pleananna le haghaidh Leathanbhanda ar fud an Stáit

Nocht Gobharnóir Virginia, Glenn Youngkin, plean 5 bliana chun Virginians a nascadh le leathanbhanda ardluais ar phraghas réasúnta. Leagtar amach sa phlean conas a úsáidfidh an stát a leithdháileadh feidearálach $1.48 billiún chun líonraí idirlín a imscaradh chuig ceantair nach bhfuil rochtain acu faoi láthair. Leis an tionscnamh seo, tá sé mar aidhm ag Achadh an Iúir tosaíocht a thabhairt do thithe neamhfhreastalaithe, do ghnólachtaí agus d’ancairí pobail, agus é mar aidhm aige 160,000 ionad measta a bhaint amach.

Ní sóchúlacht a thuilleadh é rochtain ar leathanbhanda ardluais, ach tá sé riachtanach le rannpháirtíocht iomlán sa saol laethúil. Creideann an Gobharnóir Youngkin, trí gach Virginian a nascadh trí leathanbhanda, go mbeidh céim shuntasach chun cinn ag an stát chun an deighilt dhigiteach a dhúnadh.

Chomh maith le rochtain a sholáthar, leagtar béim sa phlean ar a thábhachtaí atá sé litearthacht dhigiteach a chur chun cinn, cúram sláinte a fheabhsú, agus costais a ísliú do gach Virginian. Trí chlúdach leathanbhanda uilíoch a bhaint amach, beidh an stát in ann a iarrachtaí agus a mhaoiniú a dhíriú ar na réimsí ríthábhachtacha sin.

Is tionscnamh náisiúnta é an clár Cothromas, Rochtana agus Imscaradh Leathanbhanda (BEAD), arna mhaoiniú ag an Acht um Infheistíochtaí Bonneagair agus Post feidearálach, atá dírithe ar rochtain idirlín ardluais a leathnú. Déanfaidh Roinn Tithíochta agus Forbartha Pobail Virginia (DHCD) leithdháileadh BEAD $ 1.48 billiún an stáit a riar. Comhlánóidh an maoiniú seo iarrachtaí leanúnacha an Tionscnaimh Teileachumarsáide Achadh an Iúir (VATI) chun teacht ar réigiúin tearcsheirbhíse ar fud an stáit.

Nuair a bheidh rochtain uilíoch leathanbhanda bunaithe, aistreoidh an DHCD a fócas i dtreo inacmhainneacht a chur chun cinn agus feabhas a chur ar ghlacadh seirbhísí leathanbhanda. Is é an sprioc a chinntiú gur féidir le gach Virginian an tseirbhís ríthábhachtach seo a rochtain agus a úsáid.

Bhí Virginia chun tosaigh maidir leis an deighilt dhigiteach a dhúnadh, tar éis dó os cionn $935 milliún a leithdháileadh i maoiniú stáit agus feidearálach ó 2017. Tá an bonneagar leathanbhanda leathnaithe go breis agus 388,000 láthair i 80 cathair agus contae ar fud an Chomhlathais ag na hinfheistíochtaí seo. Forlíontar an maoiniú le $1.1 billiún breise i gcistí meaitseála ó rialtais áitiúla agus soláthraithe seirbhísí idirlín.

Tá an DHCD ag glacadh le tuairimí an phobail faoi láthair ar Thogra Tosaigh BEAD go dtí an 19 Meán Fómhair. Ligeann an deis seo d’ionchur poiblí do pháirtithe leasmhara aiseolas a sholáthar agus cur le forbairt an phlean leathnaithe leathanbhanda.

Feidhmíonn tiomantas Virginia an deighilt dhigiteach a dhúnadh mar mhúnla náisiúnta do stáit eile. Trí thús áite a thabhairt do leathanbhanda inacmhainne agus inrochtana, tá an Comhlathas ag cinntiú nach bhfágtar pobail ar bith taobh thiar san aois dhigiteach.

Foinsí:

– Oifig Ghobharnóir Virginia

– An Roinn Tithíochta agus Forbartha Pobail (DHCD)