Ardú Scaireanna SAM mar Aistrithe Fócais d'Infheisteoirí go Tuarascáil Innéacs Praghsanna do Thomhaltóirí

Dúnadh scaireanna SAM beagán níos airde mar a d'iompaigh infheisteoirí a n-aird ar thuarascáil innéacs praghsanna do thomhaltóirí na seachtaine seo chugainn. Chonaic stoic Apple cobhsaíocht freisin tar éis meath dhá lá. D'ardaigh an Dow 0.2%, ghnóthaigh an S&P 0.1%, agus tháinig méadú 0.1% ar an Nasdaq.

San Astráil, bhí ardú 0.1% nó 4 phointe ar thodhchaí ASX go 7154. Dhún an S&P/ASX 200 síos 0.2% nó 14.3 pointe Dé hAoine, ag críochnú ag 7156.7. Tháinig imeall níos airde ar spot-innéacs dollar Bloomberg, agus thit bitcoin 1.2% go $25,890. Mhéadaigh an toradh ar nóta 10 mbliana SAM faoi 2 bhonnphointe go 4.26%.

Tá straitéisithe rátaí Bank of America tar éis a moladh a bheith tactically long ar nótaí Chisteáin 10-mbliana mar gheall ar an mbaol athléimneacht eacnamaíoch na SA tiomáint an toradh go 4.75%. Cé go bhfuil siad fós ag súil go mbeidh an toradh thart ar 4% ag deireadh na bliana, tá an réamhaisnéis seo i mbaol anois.

Deirtear go bhfuil Barclays ag ullmhú chun na céadta post a ghearradh chun costais a laghdú. Tuairiscítear go mbeidh tionchar ag na ciorruithe ar thart ar 5% den fhoireann atá os comhair na gcliant sa rannóg trádála, chomh maith le roinnt déileálaithe ar fud an domhain. Tá sé beartaithe ag an ngnólacht foirne a athstruchtúrú laistigh dá aonad baincéireachta tomhaltóirí sa RA.

I nuacht eile, scaoilfear innéacs praghsanna tomhaltóirí na Síne agus innéacs praghsanna táirgeora do Lúnasa ag 11:30 am. Tá saineolaithe ag súil le haisghabháil i bpraghsanna, arna thiomáint ag praghsanna bia agus tacaíocht mhéadaithe do thaisteal baile.

