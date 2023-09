Fásann an sceitimíní le haghaidh Uasghrádú iPhone 15

De réir tuarascála taighde bliantúil le déanaí ó Savings.com, tá suas le 16% d'úsáideoirí reatha Apple ag pleanáil uasghrádú go dtí an iPhone 15 nuair a scaoiltear é. Is céatadán níos airde é seo ná na samhlacha iPhone roimhe seo, agus tá sé beartaithe ag 14% uasghrádú go dtí an iPhone 14 agus 10% don iPhone 13. In ainneoin na bpointí praghais arda a bhfuiltear ag súil leo, tá níos mó sceitimíní ar uasghrádú an iPhone 15 ná mar a bhí sna blianta roimhe seo.

Fachtóir amháin a chuireann leis an sceitimíní seo is ea líon na n-úsáideoirí atá ag iarraidh uasghrádú a dhéanamh ar mhúnlaí níos sine, mar an iPhone 11 agus iPhone X. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh Apple a sciar den mhargadh a choinneáil sa tionscal fón cliste. Mar sin féin, nochtann an tuarascáil freisin go bhfuil an praghas ina bhac suntasach d'uasghrádóirí féideartha. Níl sé beartaithe ag níos mó ná leath na n-úinéirí iPhone reatha (53%) uasghrádú a dhéanamh, go príomha mar gheall ar chúrsaí costais.

Chuir Apple in iúl go soiléir nach spreagann sé uasghrádú feistí bliantúla agus tacaíonn sé lena feistí ar feadh tréimhse níos faide i gcomparáid le hiomaitheoirí. Cé go bhféadfadh treocht na n-uasghráduithe bliantúla a bheith ag laghdú, tá fós 10% de na daoine a lorgaíonn uasghrádú bliantúil.

Aithnítear sa tuarascáil na speculations is coitianta maidir leis na feistí iPhone nua, lena n-áirítear feabhsuithe ar cháilíocht ceamara, saol ceallraí, agus RAM. Tá feabhsuithe ceallraí, go háirithe, ag teastáil go mór, agus dúirt 43% d'úsáideoirí nach raibh aon phlean acu uasghrádú a dhéanamh ar dtús go ndéanfadh siad athmhachnamh dá n-ionchorpraíonn an iPhone 15 an ghné seo.

De réir Savings.com, is dóichí go ndéanfaidh siad siúd a bhfuil a n-iPhones reatha ar feadh trí bliana iad féin ag trádáil don iPhone 15, agus tá sé beartaithe ag 10% d'úsáideoirí le iPhones níos lú ná bliain d'aois uasghrádú a dhéanamh fós.

Mar fhocal scoir, tá méadú ag teacht ar spleodar maidir le huasghrádú an iPhone 15, agus tá céatadán níos airde úsáideoirí ag beartú uasghrádú i gcomparáid le samhlacha roimhe seo. Cé go bhfuil praghas fós ina bhac do go leor, tá gnéithe feabhsaithe na bhfeistí nua, go háirithe i bhfeidhmíocht an cheamara agus na ceallraí, ag cothú spéise i measc uasghrádóirí féideartha.

Foinsí:

– Tuarascáil Bhliantúil Thaighde Savings.com