Tús le Triail Antitrust Google: Cúisithe as Monaplacht a Chothabháil Trí Mhargaí Neamhdhleathacha

Tá tús curtha le triail na SA i gcoinne Google i Washington, DC, agus tá dlíodóirí rialtais ag áitiú gur sháraigh an fathach teicneolaíochta go feasach dlíthe frith-iontaobhais agus go ndearna sé iarracht a ghníomhartha a cheilt. Le linn na trialach, a bhfuiltear ag súil go mairfidh sé deich seachtaine, tá feidhmeannaigh Apple réidh chun fianaise a thabhairt mar fhinnéithe, toisc go bhfuil déileálacha Google leis an gcuideachta mar chuid den chás leathan frith-iontaobhais.

Leag Kenneth Dintzer, Leas-Stiúrthóir Brainse ag Roinn Dlí agus Cirt na SA (DOJ), béim ar thábhacht an cháis, ag rá go mbaineann sé le todhchaí an idirlín. De réir Dintzer, choinnigh Google a mhonaplacht go neamhdhleathach ó 2010 i leith trí shuimeanna móra airgid a íoc le gnólachtaí mar Apple agus AT&T. D'áitigh sé go raibh Google ar an eolas gur thrasnaigh na comhaontuithe seo teorainneacha frith-iontaobhais agus go raibh monaplacht go neamhdhleathach ag an gcuideachta le breis agus deich mbliana anuas trí chumhacht mainneachtain agus scála a ghiaráil.

Ina theannta sin, chuir an DOJ cúisí ar Google as ceantanna fógraí a ionramháil chun praghsanna a ardú d’fhógróirí ar líne. Chuir Dintzer fianaise i láthair sa chúirt a léirigh go líomhain conas a d’fhéach Google le cumarsáid a chosaint ina sonraítear a chuid íocaíochtaí le cuideachtaí ar nós Apple. Thaispeáin sé comhrá comhrá inar líomhnaítear gur iarr Príomhfheidhmeannach Google Sundar Pichai go ndéanfaí stair an chomhrá a dhíchumasú.

Cé go maíonn Google go bhfuil a sciar suntasach den mhargadh bainte amach aige trí rogha agus fiúntas an úsáideora, díreoidh an triail go príomha ar cibé an sáraíonn bainistíocht na cuideachta ar fhógraíocht chuardaigh agus chuardaigh dlíthe frith-iontaobhais. Má fhaightear ciontach é, féadfaidh an Breitheamh Amit Mehta rogha a dhéanamh ordú do bhriseadh Google.

Bhí súil ag Apple go scaoilfí saor ón triail agus go gcuirfí ar neamhní subpoenas a gcuid feidhmeannach, toisc go raibh fianaise fhairsing agus líon suntasach doiciméad curtha ar fáil ag an gcuideachta cheana féin. Shéan an Breitheamh Mehta an t-iarratas seo, áfach, agus glacfaidh feidhmeannaigh Apple, Eddy Cue, John Gianndrea, agus Adrian Perica seasamh na bhfinnéithe ag pointe níos déanaí sa triail.

Foinsí:

– DOJ

– Imeachtaí cúirte