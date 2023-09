Printíseachtaí Céime a Úsáid chun an Bhearna Scileanna Digiteacha a dhúnadh

Thug rialtas na RA an tobhach printíseachta isteach in 2017 mar bhealach d’fhostóirí móra infheistíocht a dhéanamh in oiliúint printíseachta. Ceanglaítear ar fhostóirí a bhfuil bille tuarastail os cionn £3 mhilliún acu in aghaidh na bliana 0.5% dá mbille tuarastail iomlán bliantúil a íoc isteach sa chiste tobhaigh. Féadfaidh siad na cistí sin a úsáid ansin chun tacú lena gcostas oiliúna agus measúnaithe printíseachta féin nó iad a aistriú chuig fostóir eile. Mar sin féin, téann aon chistí neamhúsáidte in éag.

Tá raon leathan de chaighdeáin printíseachta ar fáil ag leibhéil éagsúla, lena n-áirítear iad siúd i slite beatha digiteach. Soláthraíonn an Institiúid do Phrintíseachtaí & Oideachas Teicniúil (IfATE) léarscáileanna ceirde chun cabhrú le fostóirí bealaí forchéimnithe agus breisoiliúna a aithint do phrintísigh. Tá ollscoileanna atá dírithe ar ghairm bheatha, cosúil le Ollscoil Nua Buckinghamshire (BNU), tar éis dul isteach sa mhargadh printíseachta ardleibhéil agus céime, ag tairiscint soláthar printíseachta i dtionscail mar chúram sláinte, póilíneacht, innealtóireacht, gnó agus bainistíocht, agus digiteach.

Is minic a earcaíonn fostóirí printísigh chuig printíseachtaí ar leibhéal níos ísle agus cuireann siad deiseanna ar fáil dóibh uas-scileanna a bhaint amach go dtí cáilíocht lánchéime. Ligeann sé seo do phrintísigh céim Bhaitsiléara iomlán a bhaint amach laistigh de fhráma ama níos giorra i gcomparáid leis na ceithre bliana traidisiúnta.

Cé go bhféadfadh imní a bheith ann faoi rátaí críochnaithe printíseachtaí, ba cheart d’fhostóirí cuntas teiste na soláthraithe atá á meas acu a mheas go cúramach. Mar shampla, tá ráta críochnaithe de bhreis is 90% ag BNU ar a bprintíseacht céime Gairmiúla Réitigh Dhigiteacha agus Teicneolaíochta (BSc). Tá sé bhealach ar leith ag baint leis an gcaighdeán printíseachta áirithe seo, lena n-áirítear Innealtóireacht Bogearraí, Comhairliúchán TF, Cibearshlándáil, Líonrú, Anailís Sonraí, agus Anailís Gnó.

Féadfaidh soláthraithe oiliúna múnlaí seachadta éagsúla a thairiscint, mar scaoileadh lae nó blocsheachadadh. Is féidir leo samhlacha seachadta saincheaptha a fhorbairt freisin d’fhostóirí ar féidir leo íoslíon printísigh a earcú.

Is féidir le printíseachtaí céime a bheith bunathraithe maidir le forbairt phearsanta. Cuireann siad taithí oibre luachmhar ar fáil d’fhoghlaimeoirí agus an deis céim a bhaint amach gan fiacha a fhabhrú. Níl printíseachtaí céime teoranta do lucht fágála scoile; téann siad chun sochair fosta d’fhostaithe reatha atá ag iarraidh breisoiliúint a chur ar a gcuid scileanna nó daoine a d’athraigh gairm bheatha atá ag lorg deiseanna nua. Déanann na printíseachtaí seo an bhearna scileanna idir oideachas ollscoile agus riachtanais tionscail a líonadh freisin.

Chun printíseachtaí céime a úsáid go héifeachtach chun an bhearna scileanna digiteacha a laghdú, ní mór d’fhostóirí róil printíseachta a chruthú nó oiliúint arna maoiniú ag tobhach a thairiscint d’fhostaithe atá ann cheana féin. Ba cheart dóibh freisin leibhéal na bprintíseachtaí agus na caighdeáin printíseachta sonracha a ailíniú le riachtanais a lucht saothair a mheas.

Chun saol casta na bprintíseachtaí a threorú, is féidir le fostóirí breathnú ar shamplaí rathúla ó eagraíochtaí eile. Mar shampla, tá clár printíseachta rathúil forbartha ag Crimson, cuideachta TF atá lonnaithe san Iarthar Láir. Earcaíonn siad lucht fágála scoile chuig printíseachtaí Leibhéal 4 agus cuireann siad an deis ar fáil dóibh leanúint ar aghaidh le printíseacht céime Comhairleoir TF. Tá cóimheas ard printísigh ina ngnó agus tiomantas láidir do thallann amach anseo a chothú.

Mar fhocal scoir, tá an cumas ag printíseachtaí céime aghaidh a thabhairt ar an mbearna scileanna digiteacha agus an chéad ghlúin eile de theicneolaithe digiteacha a ullmhú. Trí thobhach printíseachta a ghiaráil agus oibriú le soláthraithe oiliúna iontaofa, is féidir le fostóirí deiseanna luachmhara a sholáthar do dhaoine aonair a scileanna a fhorbairt agus taithí oibre a fháil ar theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn.

