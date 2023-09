Spreag Gach Úsáideoir Apple Feistí a Nuashonrú Láithreach

D'eisigh Apple nuashonrú slándála ríthábhachtach le haghaidh iPhones agus iPads chun aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí nua-aimsithe ina mbogearraí córais. Nocht taighdeoirí ag Saoránach Lab Ollscoil Toronto na lochtanna seo, a fuair amach go raibh na leochaileachtaí seo á saothrú go gníomhach ag earraí spiaireachta tráchtála ar a dtugtar Pegasus, a d'fhorbair agus a dhíol an chuideachta Iosraelach NSO Group.

Cé go n-úsáidtear Pegasus go hiondúil chun díriú ar dhaoine aonair ar leith cosúil le easaontóirí, iriseoirí, agus comhraic pholaitiúla, tá sé tábhachtach go ndéanfadh gach úsáideoir Apple a gcuid feistí a nuashonrú a luaithe is féidir. Is féidir an nuashonrú slándála, lipéadaithe iOS 16.6.1, a shuiteáil trí nascleanúint a dhéanamh chuig an aip Socruithe ar do iPhone, ag roghnú "Ginearálta," agus ansin "Nuashonrú Bogearraí." Mura bhfuil an nuashonrú le feiceáil, téigh ar ais go dtí an leathanach Ginearálta agus sconna ar "About" chun do leagan iOS a sheiceáil. Má tá tú fós ag baint úsáide as 16.6 nó leagan níos luaithe, déan na céimeanna thuasluaite arís.

Má dhéantar do ghuthán a atosú agus nasc idirlín cobhsaí a chinntiú, d'fhéadfadh sé go spreagfaí an nuashonrú le feiceáil. Tá sé ríthábhachtach an nuashonrú seo a shuiteáil go pras chun do ghléas a chosaint ó sháruithe slándála féideartha agus rochtain neamhúdaraithe.

Leagann moladh an tSaotharlann Saoránach le gníomhaíocht láithreach béim ar dhéine na leochaileachtaí ar baineadh leas astu. Fiú má chreideann tú nach sprioc thú le haghaidh ionsaithe sofaisticiúla den sórt sin, tá sé riachtanach fanacht ar an airdeall agus do ghléas a nuashonrú chun a shlándáil a chinntiú.

Tugann nuashonrú slándála iOS 16.6.1 aghaidh ar na leochaileachtaí sonracha a shaothraíonn earraí spiaireachta Pegasus, ag tabhairt cosaint fheabhsaithe d’úsáideoirí ar bhagairtí féideartha. Cuid ríthábhachtach de do shlándáil dhigiteach a chosaint agus d’fhaisnéis phearsanta a chosaint is ea bogearraí do ghléis a nuashonrú go rialta.

