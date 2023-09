Cuireann an Astráil Cód i bhFeidhm chun Cosc a chur ar Chomhroinnt Ábhar AI-ghinte do Dhrochúsáid Ghnéis Leanaí

Tá cód nua fógartha ag Coimisinéir r-Shábháilteachta na hAstráile, Julie Inman Grant, a éileoidh innill chuardaigh cosúil le Google agus Bing bearta a dhéanamh chun cosc ​​a chur ar chomhroinnt ábhair mhí-úsáid ghnéasach leanaí a chruthaíonn hintleachta saorga (AI). Dúirt Inman Grant go n-éileoidh an cód ní hamháin ar innill chuardaigh a chinntiú nach bhfeictear ábhar den sórt sin i dtorthaí cuardaigh ach freisin toirmeasc a chur ar tháirgeadh leaganacha sintéiseacha den ábhar, ar a dtugtar deepfakes freisin, ag feidhmeanna AI a tógadh isteach in innill chuardaigh. Tagann an t-aistriú seo mar fhreagra ar úsáid mhéadaitheach AI giniúna, rud a chuir an tionscal ar leataobh.

Dréachtaíodh an cód nua ag Google, ar le Aibítir é, agus Bing, ar le Microsoft é, ar iarratas ó rialtas na hAstráile. Ar dtús, níor chlúdaigh an dréachtchód ábhar a ghintear le AI, rud a spreag Inman Grant iarraidh ar na fathaigh tionscail é a athbhreithniú. Chuir an Digital Industry Group Inc, eagraíocht abhcóideachta san Astráil a bhfuil Google agus Microsoft ina gcomhaltaí in iúl, sástacht leis an leagan ceadaithe den chód, ag cur béime ar a chloí le forbairtí le déanaí maidir le AI giniúna agus an soláthar de chosaintí pobail breise.

Léiríonn an fhorbairt seo conas atá an tírdhreach rialála agus dlíthiúil timpeall ar ardáin idirlín á múnlú ag dul chun cinn tapa na dtáirgí a ghineann ábhar réalaíoch trí AI. Tá Coimisinéir r-Shábháilteachta na hAstráile tar éis a bheith réamhghníomhach i gcur i bhfeidhm cóid sábháilteachta do sheirbhísí éagsúla idirlín agus tá sé ag obair faoi láthair ar chóid a fhorbairt le haghaidh stórála idirlín agus seirbhísí teachtaireachtaí príobháideacha. Tá an dara ceann tar éis aghaidh a thabhairt ar aghaidh ó thacadóirí príobháideachais ar fud an domhain.

Go hachomair, tá céimeanna suntasacha á nglacadh ag an Astráil chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist maidir le hábhar mí-úsáid ghnéasach leanaí a ghintear le AI. Éileoidh an cód nua ar innill chuardaigh cosc ​​gníomhach a chur ar chomhroinnt ábhar den sórt sin agus cruthú leaganacha sintéiseacha a thoirmeasc trí fheidhmeanna AI. Trí na bearta seo a dhéanamh, tá sé mar aidhm ag an Astráil a pobal ar líne a chosaint agus úsáid fhreagrach na teicneolaíochta AI giniúna a chinntiú.

Sainmhínithe:

– AI (Intleacht Shaorga): Insamhladh na hintleachta daonna ag meaisíní atá in ann tascanna a dhéanamh agus iompar cliste a thaispeáint.

– Deepfakes: Meáin shintéiseacha ina ndéantar aghaidh nó guth duine a ionramháil ag baint úsáide as ardteicneolaíocht AI chun íomhánna agus físeáin déanta a bhfuil cuma dhílis orthu a chruthú.

Foinsí:

Byron Kaye, Reuters