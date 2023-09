Fógraíonn Square Enix Gnéithe Nua le haghaidh Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

Tá sonraí nua le fios ag Square Enix faoin RPG gníomhaíochta atá le teacht, Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai , ag scaoileadh le haghaidh an Nintendo Switch ar Meán Fómhair 28th. Tá an cluiche seo bunaithe ar an tsraith tóir Anime agus Manga den ainm céanna.

Ligeann an cluiche do na himreoirí iad féin a thumadh in imeachtaí an anime agus iad i gceannas ar Dai agus Disciples Avan ina gcath i gcoinne an Airm Dorcha. Chomh maith leis an modh príomhscéalta, d'fhógair Square Enix dhá ghné spreagúil a fheabhsóidh luach athimeartha an chluiche.

Ar an gcéad dul síos, tá modh dúshlán iar-chluiche ann inar féidir le himreoirí a gcuid scileanna a thástáil i gcoinne opponents níos láidre agus teacht ar naimhde agus cathanna “measctha”. Tabharfaidh an modh seo dúshlán breise d'imreoirí a chríochnaigh an príomhscéal agus atá ag lorg níos mó ábhar.

Is é an dara gné an Teampall Cuimhneacháin, modh reáchtáil dungeon inar féidir le himreoirí scileanna agus geasa a bpáirtí a neartú. Sa mhodh seo, tosóidh imreoirí ag leibhéal 1 agus beidh deis acu a gcumas a fheabhsú agus iad ag dul ar aghaidh tríd an teampall.

Má tá suim agat cóip fhisiciúil a fháil de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, tá dea-scéal ann. Beidh Square Enix ag scaoileadh leagan i mboscaí le tacaíocht iomlán Béarla san Áise. Tá réamhorduithe ar fáil anois ar shuímh mar Playasia.

Leis na gnéithe nua seo agus an rogha le haghaidh scaoileadh fisiceach, beidh níos mó cúiseanna fós ag lucht leanúna na sraithe Dragon Quest agus The Adventure of Dai le bheith ag tnúth leis an gcluiche spreagúil seo.

