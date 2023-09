An Renaissance Fantasy: Ó Gheata Baldur 3 go Coda

Le blianta beaga anuas, tá athbheochan suntasach ar gonzo high fantasy. Mar gheall ar an tóir a bhí ar Ról Criticiúil agus ar chluichí ról-imirt tablet fantasy iarbhír eile, chomh maith leis an rath a bhí ar scannán Dungeons & Dragons a fuair moladh i ndáiríre, tá an stáitse socraithe do bhua pléascach Gheata 3 Baldur.

Tugann Geata 3 Baldur na himreoirí ar thuras spleodrach tríd an Underdark agus iad ag iarraidh dul i bhfeidhm ar Karlach, sár-imreoir a bhfuil stair dhorcha aige. Mar sin féin, níl an oiread céanna cúisimh ghnéasach ar charachtair an chluiche agus a bhí tráth, rud a fhágann go mbíonn luas níos moille acu siúd atá ag lorg teagmhálacha rómánsúla.

Ar ámharaí an tsaoil, is féidir le lucht leanúna an dinimic “bard gan úsáid agus arda, buff berserker” sólás a fháil in Coda, sraith fantaisíochta eipiciúil a bhfuil cáil uirthi mar gheall ar a radharcanna bríomhara agus a téama frithdhuais. Anois, tá rud éigin le ceiliúradh ag lucht leanúna Coda mar tá an seicheamh súil leis leis an tsraith bhunaidh le seoladh an tseachtain seo.

Seachadann Coda raon d’eilimintí mealltacha, lena n-áirítear bard díomite tuirseach de ghnáthscéalta laoch, suíomh a mheabhraíonn Mad Max le faicsin aisteacha, agus laoch ag instealladh draíocht chomhchruinnithe isteach i veins a aonbheannaigh ollmhóir. Chomhoibrigh an scríbhneoir Simon Spurrier agus an t-ealaíontóir Matías Bergara ar Coda, a foilsíodh ar dtús in 2018. Chuaigh an scéal i ngleic le ceisteanna móra eiseacha maidir leis an domhan a shábháil trí chreidiúint i ndaoine nó trí dhraíocht a chur air le creideamh dall i laochra agus draíocht, agus iniúchadh á dhéanamh ar chastachtaí caidrimh. .

Cé go soláthraíonn Dungeons & Dragons leabhair le léaráidí áille chun léitheoirí a thumadh i ndomhan na fantaisíochta, cuireann Coda é féin i láthair mar eispéireas fíor-uathúil, inchomparáide le píosa ealaíne iontach péinteáilte ar thaobh veain fionnuar. Coinníonn an seicheamh chuig Coda stíl shainiúil na sraithe agus ag leanúint le hinsintí fite fuaite Serka agus Hum.

Sa athbheochan fantaisíochta féin-fheasach seo, ní gá do lucht leanúna réiteach a fháil ar scéal amháin ina mbeidh bean uaigneach ionraic i ngrá. Is féidir leo páirt a ghlacadh i dteagmhálacha rómánsúla le Karlach i nGeata 3 de chuid Baldur agus dul ar ais i scéal spreagúil Hum agus Serka in Coda. Dóibh siúd atá ag fanacht go fonnmhar ar aird Karlach, cuireann scaoileadh an tseicheamh Coda compánach ar fáil idir an dá linn.

