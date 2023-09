Tugann Unity Isteach Táillí Nua d'fhorbróirí Cluiche

D'fhógair Unity Technologies le déanaí athrú suntasach ar a struchtúr táillí d'fhorbróirí cluiche. Beidh an chuideachta anois ag rianú suiteálacha cluiche agus ioncam mar chuid dá Táille nua Unity Runtime. Tá an táille seo bunaithe ar an líon uaireanta a íoslódálann úsáideoirí cluiche cáilitheach. Creideann Unity go gceadóidh an táille tosaigh bunaithe ar shuiteáil a mhuirearú do chruthaitheoirí gnóthachain airgeadais leanúnacha ó rannpháirtíocht imreoirí a choinneáil, murab ionann agus samhail sciar ioncaim.

Mar sin féin, d'fhéadfadh an táille chomhréidh seo a bheith ina ábhar imní d'fhorbróirí cluichí a dhíolann cluichí ar chostas níos ísle. Beidh an Táille Unity Runtime ina chostas breise ar tháillí eile, mar shampla ciorrú 30% ar Steam. Bíonn tionchar ag an struchtúr táillí nua ar chisealacha éagsúla úsáideoirí Unity:

Unity Personal agus Unity Plus: Forais a bhfuil $200,000 USD nó níos mó déanta acu le 12 mhí anuas agus a bhfuil ar a laghad 200,000 suiteáil cluiche saoil acu.

Unity Pro agus Unity Enterprise: Forbróirí a bhfuil $1,000,000 USD nó níos mó déanta acu le 12 mhí anuas agus a bhfuil ar a laghad 1,000,000 suiteáil cluiche saoil acu.

Tiocfaidh an struchtúr táillí seo i bhfeidhm an 1 Eanáir, 2024. Shoiléirigh Unity nach gcuirfear an táille suiteála i bhfeidhm go haisghníomhach. Ní ghearrfar é ar shuiteálacha breise ach amháin nuair a bheidh na tairseacha sroichte. Mar sin féin, ní bheidh ar chluichí nach gcomhlíonann na tairseacha nó nach ndéantar airgead orthu na táillí a íoc. Go háirithe, bainfidh Unity freisin an teorainn ioncaim bhliantúil do phlean Unity Personal.

Ábhar imní amháin a d’ardaigh forbróirí is ea na himpleachtaí príobháideachais a bhaineann le rianú suiteála. Níor chuir Unity sonraí soiléire ar fáil maidir le conas go díreach a oibreoidh an rianú. Ina theannta sin, tá gá le soiléiriú breise a dhéanamh ar shaincheisteanna mar eochracha cluiche a chomhaireamh i mbearta carthanachta agus suiteálacha dlisteanacha íoctha a rianú i láthair leaganacha bradacha.

Leis na táillí nua seo, féadfaidh forbróirí tosú ag smaoineamh ar roghanna eile cosúil leis an Inneall Godot saor in aisce agus foinse oscailte. Tá sé fós le feiceáil conas a fhreagróidh an tionscal d'athruithe Unity agus an mbeidh aon tionchar acu ar an éileamh atá ar an ardán.

