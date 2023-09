Comhpháirtíocht nua idir Ollscoil Luimnigh agus Dell Technologies chun Taighde Ailse a Chur Chun Cinn

Tá comhpháirtíocht nua idir Ollscoil Luimnigh agus Dell Technologies chun taighde agus diagnóisic ailse a réabhlóidiú ag baint úsáide as réitigh atá bunaithe ar theicneolaíocht. Tá sé mar aidhm ag an gcomhoibriú cumas Ionad Taighde Ailse Digiteach Ollscoil Luimnigh a fheabhsú, go háirithe i réimse na hoinceolaíochta.

Is í príomhghné na comhpháirtíochta seo forbairt ardán hintleachta saorga (AI) ag Dell, atá deartha go sonrach don Ionad Taighde Ailse Digiteach. Cuirfidh an t-ardán seo ar chumas cliniceoirí cúram níos éifeachtaí a sholáthar d’othair a bhfuil liomfóma B-chealla orthu trí amanna diagnóis a fheabhsú agus roghanna cóireála a fheabhsú. Ina theannta sin, éascóidh sé taighde réamhaithriseach agus diagnóiseach, rud a ligfidh do thaighdeoirí léiriú fíorúil, nó “cúpla digiteach,” a chruthú d’othair. Soláthróidh sé seo léargais luachmhara ar straitéisí cóireála agus cuideoidh sé le teiripí pearsantaithe a fhorbairt.

Tá taighdeoirí ag an Ionad Taighde Ailse Digiteach dírithe faoi láthair ar imscrúdú a dhéanamh ar ról na collaigine maidir le dul chun cinn siadaí agus scaipeadh ar fud an chomhlachta. Trí bhealaí a aithint chun collagen a bhlocáil, tá súil acu cineálacha cur chuige nua a aimsiú chun siadaí a chóireáil sula ndéantar meatastasú orthu.

Léirigh an tOllamh Paul Murray, Stiúrthóir Aonad Digiteach Paiteolaíochta an Ionaid Taighde Ailse Digiteach, díograis don chomhpháirtíocht nua, ag cur béime ar an gcumas atá ann tuiscint ar fhorbairt ailse a chur chun cinn agus cúram othar a fheabhsú. Leag Catherine Doyle, Stiúrthóir Bainistíochta Dell Technologies Ireland, béim ar thábhacht an ardáin atá á thiomáint ag AI maidir le cóireálacha beachta a sholáthar agus taighde cliniciúil a thabhairt chun airde nua.

Is céim shuntasach chun cinn í an chomhpháirtíocht seo sa chomhrac in aghaidh na hailse, agus an poitéinseal aici tionchar as cuimse a imirt ar shaolta iomadúla. Léiríonn sé cumhacht an chomhoibrithe idir an saol acadúil agus cuideachtaí teicneolaíochta chun nuálaíocht i gcúram sláinte a thiomáint.

Foinsí: Ollscoil Luimnigh, Dell Technologies