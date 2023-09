Tá sé mar aidhm ag TUI Group Formhór na nÁirithintí a aistriú chuig an Aip TUI

Tá sprioc uaillmhianach fadtéarmach socraithe ag TUI Group, an tionscnóir turas láneagraithe saoire is mó san Eoraip, níos mó ná 50% dá áirithintí a aistriú chuig a Aip TUI. Faoi láthair, ní dhéanann áirithintí aipeanna ach níos lú ná 10% dá ndíolachán i bpríomh-mhargaí mar an RA agus an Ghearmáin. Creideann Príomhfheidhmeannach Ghrúpa TUI Sebastian Ebel go gcabhróidh athrú na haipe ina hionad taistil ilfhreastail chun costais a bhaineann le bealaí margaíochta feidhmíochta ar nós Google a laghdú agus áirithintí athuair a mhéadú trí chustaiméirí dílse.

Chun an sprioc seo a bhaint amach, tá TUI ag díriú ar chlaochlú digiteach in éineacht lena ghníomhaireachtaí taistil bríce agus moirtéal. Tá ardáin TUI nua seolta ag an gcuideachta áit a ndíolann sé lóistín neamhspleách, turais agus gníomhaíochtaí. Ligeann an aip TUI, ar a dtugtar Cúntóir Digiteach TUI freisin, do thaistealaithe gach gné dá saoire a chuardach, a phleanáil agus a chur in áirithe, lena n-áirítear eitiltí, lóistín, eispéiris agus pacáistí saoire.

Tá sé mar aidhm ag TUI freisin leathnú níos faide ná a thairiscintí traidisiúnta gréine agus trá. Tá sé ag barrfheabhsú na gcineálacha saoire seo le 50 bliain anuas agus tá sé ag fiontair anois i réimsí nua cosúil le cinn scríbe cathrach. Tá éileamh méadaithe ag an gcuideachta ar eispéiris cheann scríbe cathrach, le Barcelona, ​​an Róimh agus Milan ar na trí cinn scríbe is fearr. Tá infheistíocht déanta freisin ag TUI Musement, rannán turas agus gníomhaíochtaí an ghrúpa, in eispéiris brandáilte mar TUI Collections chun smacht níos fearr a bheith acu ar cháilíocht agus ar sheachadadh.

Tá an margadh Nordach chun tosaigh ar thuras digiteach TUI, le beagnach gach díolachán ar siúl ar líne. Áirítear i straitéis dhigiteach TUI sa réigiún Nordach béim ar spásanna idirghníomhacha agus pobail laistigh d’óstáin, chomh maith le heispéiris bunaithe ar ghníomhaíochtaí a fhreastalaíonn ar leasanna an lucht siúil Nordach.

Tríd is tríd, léiríonn sprioc TUI Group chun formhór na n-áirithintí a aistriú chuig a app a thiomantas d’athrú digiteach agus d’eispéireas an chustaiméara a fheabhsú. Trí ionad ilfhreastail a thairiscint le haghaidh taistil agus a chuid táirgí a thairiscint a leathnú, tá sé mar aidhm ag TUI dul san iomaíocht le himreoirí gníomhaireachta taistil ar líne eile sa spás agus brabúsacht fhadtéarmach a chinntiú.

Foinsí: Skift