Tá sé mar aidhm ag Grúpa TUI Breis is 50% de na hÁirithintí a Aistriú chuig Aip TUI

Tá sprioc socraithe ag TUI Group, an tionscnóir turas láneagraithe saoire is mó san Eoraip, níos mó ná 50% dá áirithintí a aistriú chuig a Aip TUI. Faoi láthair, is ionann áirithintí aipeanna agus níos lú ná 10% dá ndíolachán i bpríomh-mhargaí mar an RA agus an Ghearmáin. Is mian le Príomhfheidhmeannach Ghrúpa TUI Sebastian Ebel an aip a athrú ina siopa taistil ilfhreastail, ag laghdú na gcostas a bhaineann le bealaí margaíochta feidhmíochta agus ag feabhsú áirithintí athuair trí chustaiméirí dílse.

Seoladh an aip TUI, ar a dtugtar Cúntóir Digiteach TUI freisin, ar dtús in 2014 mar uirlis chumarsáide do chustaiméirí. Ligeann sé anois do thaistealaithe gach gné dá saoire a chuardach, a phleanáil agus a chur in áirithe, lena n-áirítear eitiltí, lóistín, eispéiris agus pacáistí saoire. Cuireann TUI lóistín aonair agus áirithintí turais agus gníomhaíochtaí ar fáil ar a ardáin freisin.

In ainneoin an fhócas ar an aip TUI, leanfaidh an chuideachta ag tairiscint aipeanna ar leith cosúil le TUI Blue le haghaidh idirghníomhaíochtaí agus seirbhísí a bhaineann go sonrach le hóstán. Déanann 80% d’aíonna saoire láneagraithe TUI an phríomhaip TUI a íoslódáil agus a úsáid cheana féin.

Sa mhargadh Nordach, tá fás suntasach tagtha ar TUI in áirithintí lóistín aonair, le 80% de na háirithintí déanta ag custaiméirí nár thaistil le TUI fós. Léirigh an margadh seo suim láidir freisin i spásanna idirghníomhacha agus pobail laistigh d’óstáin TUI, chomh maith le heispéiris bunaithe ar ghníomhaíochtaí agus gníomhaíochtaí spóirt.

Tá TUI ag dul i méid níos faide ná a thairiscintí traidisiúnta gréine agus trá agus ag fiontair i gceann scríbe cathrach. Tá méadú tagtha ar an éileamh ar eispéiris cheann scríbe cathrach, mar thurais ar an gcladach, agus tháinig méadú 90% ar áirithintí ar Bhailiúcháin TUI i gceann scríbe cathrach. Tá TUI Musement, rannán turas agus gníomhaíochtaí an ghrúpa, ag infheistiú in eispéiris agus comhpháirtíochtaí brandáilte chun a chuid tairiscintí a fheabhsú.

Tríd is tríd, tá TUI Group dírithe ar chlaochlú digiteach agus dul san iomaíocht le gníomhairí taistil eile ar líne. Agus an sprioc uaillmhianach aici breis agus 50% d’áirithintí a aistriú chuig a Aip TUI, tá sé mar aidhm ag an gcuideachta an próiseas áirithinte a shruthlíniú, costais a laghdú, agus dílseacht na gcustaiméirí a mhéadú.

Foinsí: Skift