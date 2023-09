Cogadh Iomlán: Cuireann Pharaoh Meicnic Spreagúil Nua i bhFoirmle Cleachtach ar fáil

Tá Total War, sraith cluichíochta tóir, tar éis a tráthchuid is déanaí a scaoileadh, Total War: Pharaoh. In ainneoin go bhfuil tuirse ar an gCogadh Iomlán mar gheall ar athrá iomadúla an chluiche le 20 bliain anuas, Cogadh Iomlán: D'éirigh le Pharaoh an spleodar a athghiniúint. Arna fhorbairt ag stiúideo Sophia Creative Assembly, cuireann an cluiche eispéireas clasaiceach claíomh agus sandals le casadh nua suimiúil.

Ceann de na gnéithe standout de Iomlán Cogadh: Is é Pharaoh an Meicnic feachtas fairsing. Tugann an cluiche leibhéal nua castachta isteach le tabhairt isteach outposts. Feidhmíonn na forais seo mar shliotáin tógála breise, ag tabhairt roghanna níos straitéisí d’imreoirí agus a gcuid réigiún á bhforbairt acu. Léiríonn an tsraith bhreise gráinneachta seo an domhan réamhthionsclaíoch ina raibh sráidbhailte timpeallaithe bailte, agus bailte dírithe ar chathracha. Ligeann cuimsiú na seachphoist freisin do speisialtóireacht na réigiún, ag cur feabhas ar shaincheapadh gameplay.

Chomh maith leis na Níle, Cogadh Iomlán: Leathnaíonn Pharaoh a limistéar súgartha chun réigiún stairiúil Napata, an Levant, agus an chuid Theas-Lár de Anatolia a áireamh. Mar sin féin, tá ceantair ar nós chóstaí an Tuaiscirt agus an Iarthair sa Tuirc sa lá atá inniu ann fós dorochtana ach tá ról ríthábhachtach acu sa chluiche mar na láithreacha óna seolann muintir na Mara a n-ionsaithe.

Is é príomhchuspóir an chluiche imreoirí a bheith ina Pharaoh na hÉigipte nó an Rí Mór na Hittites. Ní mór do rialóirí dlisteanacht a charnadh, acmhainn a ghintear trí rialú a dhéanamh ar chroí-thailte, tógáil foirgneamh ar leith, agus Foraitheanta Ríoga a rith. Nuair a bhíonn dóthain dlisteanachta faighte, féadfaidh rialóirí dúshlán a thabhairt don cheannaire atá ann faoi láthair i gcogadh cathartha, a d’fhéadfadh a bheith os comhair iomaitheoirí eile. Níl sa rialóir ach an tús, mar ní mór d'imreoirí leanúint de chumhachtaí ríoga a charnadh agus a nOidhreacht Ársa a thógáil, ag aithris rialóirí móra an ama atá caite.

Cogadh Iomlán: Tugann Pharaoh córas na Cúirte Ríoga tarraingteach isteach, ag tairiscint poist iolracha le cumhachtaí uathúla. Is féidir le himreoirí idirghníomhú leis na comhaltaí cúirte seo, ag tabhairt fabhar nó ag breacadh ina gcoinne. Trí chaidrimh a chothú le comhaltaí is féidir rochtain a dheonú ar aonaid speisialta nó fiú dúmhál agus bagairtí chun cumhacht a fháil dá bharr. Cuireann dinimic chasta na cúirte doimhneacht agus intleacht leis an gcluiche.

Cogadh Iomlán: Déanann Pharaoh an tsraith Total War a athnuachan lena meicnic uathúil agus cur chuige athnuachana. Cibé an bhfuil tú i do lucht leanúna le fada an lá nó nua sa tsraith, geallann an cluiche seo taithí spreagúil agus tumtha.

Foinsí:

- Cogadh Iomlán: Íomhánna Céad Amharc Pharaoh.