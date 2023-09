Treoir Chuimsitheach ar Mhoil USB: Na Comhpháirtithe Digiteacha Foirfe

Is gléasanna ilúsáideacha iad moil USB a thagann i bhfoirmeacha éagsúla chun freastal ar riachtanais shonracha. Cibé an bhfuil tú ag gluaiseacht i gcónaí nó má tá cumais ardluais uait le haghaidh tascanna éilitheacha, tá mol USB ann duit. Athraíonn na moil seo i méid, luas, agus gnéithe, ag tairiscint raon leathan roghanna chun freastal ar do riachtanais uathúla.

Sa treoir chuimsitheach seo, déanfaimid iniúchadh ar shaol na moil USB agus cuirfimid in aithne duit rogha de na roghanna is fearr atá ar fáil ar líne. Ní gabhálais amháin iad na moil seo; is compánaigh dhigiteacha iad atá deartha chun do shaol a shimpliú agus do bhainistiú gléas a fheabhsú. Scrúdóimid a ngnéithe, a mbuntáistí agus a bhfeidhmchláir fhíorshaolacha, ag cabhrú leat teacht ar an mol USB foirfe chun comhtháthú gan uaim le do stíl mhaireachtála digiteach.

Portronics Mp31 USB Mol

Is mol ilúsáideach é an Portronics Mpport 31 USB Hub a sholáthraíonn ceithre chalafort USB breise in aon fheiste amháin. Le calafort USB 3.0 le haghaidh aistrithe tapa sonraí agus trí chalafort USB 2.0, éiríonn iltasking ina Breeze. Tá sé ag luí le feistí éagsúla cosúil le méarchláir agus lucha, agus tagann sé fiú le barántas 1 bliana le haghaidh suaimhneas intinne. Má tá calafoirt USB breise uait le haghaidh do ríomhaire glúine nó ríomhaire, tá an mol seo clúdaithe agat.

sonraíochtaí:

Branda: Portronics

Dath: Grey

Comhéadan Crua-earraí: USB

Gléasanna Comhoiriúnacha: Táibléad, Ríomhairí Glúine, Deasc

Iomlán na gCalafoirt USB: 4

Mol USB Zebronics ZEB-90HB

Is gléas praiticiúil é an Mol USB Zebronics ZEB-90HB chun do roghanna nascachta a leathnú. Le ceithre calafoirt USB 2.0 agus cábla 50 cm, tá sé ag luí le ríomhairí glúine, ríomhairí pearsanta agus MacBooks. Déanann a dhearadh póca-mhéid é foirfe le húsáid ar-an-dul. Cé go n-oibríonn sé ag luasanna USB 2.0, ag teorannú a chumais aistrithe sonraí, cuireann sé áisiúlacht agus feidhmiúlacht plug-and-play ar fáil. Is cúlpháirtí úsáideach é dóibh siúd a dteastaíonn calafoirt USB breise uathu agus iad ag taisteal.

sonraíochtaí:

Branda: Zebronics

Dath: Dubh

Comhéadan Crua-earraí: USB

Gné Speisialta: Breiseán agus Súgradh

Gléasanna Comhoiriúnacha: Ríomhairí Glúine, Deasc

Quantum 4 Port USB Mol

Is é an Quantum 4 Port USB Hub (QHM7532) do chompánach táirgiúlachta, ag tairiscint nascacht gan uaim le haghaidh feistí iolracha. Le calafort USB 3.0 amháin agus trí chalafoirt USB 2.0, is féidir leat suas le ceithre fheiste USB a nascadh ag an am céanna. Ceadaíonn an sliotán USB 3.0 aistrithe sonraí tapa tintreach ag 5Gbps, atá oiriúnach do chomhroinnt tapa comhad. Tá sé comhoiriúnach le gléasanna cosúil le méarchláir, lucha, agus tiomántáin peann. Ina theannta sin, tagann sé le barántas monaróir 1 bliana le haghaidh suaimhneas intinne breise.

sonraíochtaí:

Branda: Quantum

Dath: Dubh

Comhéadan Crua-earraí: USB, USB 3.0, USB 2.0

Foinse: Ní sholáthraíonn an t-alt bunaidh URLanna d'fhoinsí.

Sainmhínithe:

Mol USB: Is gléas é mol USB a leathnaíonn port USB amháin ina ilphoirt, rud a ligeann duit níos mó gléasanna USB a nascadh le do ríomhaire nó le do ríomhaire glúine.

USB3.0: Ar a dtugtar freisin SuperSpeed ​​​​USB, is é USB 3.0 an tríú athbhreithniú mór ar an gcaighdeán Bus Srathach Uilíoch, ag tairiscint luasanna aistrithe sonraí níos tapúla i gcomparáid lena réamhtheachtaithe.

USB2.0: Is é USB 2.0 an dara mór-athbhreithniú ar an gcaighdeán Bus Srathach Uilíoch, ag tairiscint luasanna aistrithe sonraí níos moille i gcomparáid le USB 3.0.