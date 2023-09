Sraith iPhone 15 atá le teacht chun Uasghráduithe Suntasacha a Fháil

Tá Apple le bheith ag seoladh a líne iPhone 15 ar 12 Meán Fómhair, le ráflaí ag tabhairt le tuiscint go nochtfar ceithre mhúnla iPhone i mbliana. Deirtear go mbeidh an iPhone 15 agus an iPhone 15 Plus fanaile mar an gcéanna leis an mbliain seo caite nó go bhfaighidh siad ardú praghais imeallach, agus táthar ag súil go bhfeicfidh an iPhone 15 Pro Max an ardú praghais is géire i gcomparáid leis an tsamhail roimhe sin.

Beidh OpenAI ina hóstach ar Chomhdháil Fhorbróirí Tionscnaimh i mí na Samhna

Beidh OpenAI, cruthaitheoir an chatbot AI ChatGPT a bhfuil an-tóir air, ina óstach ar a chéad chomhdháil forbróra i San Francisco ar 6 Samhain. Cuirfidh an chomhdháil roghanna tinrimh agus sruthú beo ar fáil d'fhorbróirí chun dul i dteagmháil leis an gcuideachta.

Aistrítear Clubtheach ina Aip Teachtaireachtaí Fuaime

Tá an t-ardán fuaime sóisialta Clubhouse, a tháinig chun cinn le linn na paindéime ach a tháinig laghdú, ag teacht ar ais mar aip teachtaireachtaí fuaime. Le nuashonrú le déanaí, tá sé mar aidhm ag Clubtheach a bheith níos sóisialta agus níos uathúla i gcomparáid le haipeanna teachtaireachtaí eile, ag tairiscint eispéireas níos idirghníomhaí agus níos tumtha.

Déanann MediaTek Chipset 3nm a Fhorbairt ag Úsáid Teicneolaíocht TSMC

Príomh-mhonaróir sliseanna Tá MediaTek tar éis a chéad sliseanna 3-nanaiméadar (nm) a fhorbairt trí leas a bhaint as ardteicneolaíocht próisis Chuideachta Déantúsaíochta Leathsheoltóra Taiwan (TSMC). Le tosú sa bhliain 2024 mar chuid de shraith chipset príomhthionscadal MediaTek Dimensity, geallann an chipset nua seo éifeachtúlacht agus feidhmíocht fheabhsaithe.

Seolann Tecno Eagrán SPARK 10 Pro Moon Explore

Sheol Tecno an fón cliste Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition san India, ag tabhairt ómóis do mhisean gealach Chandrayaan 3 ISRO. Agus dearadh leathair dé-ton bán agus dubh á spreagadh ag dromchla na gealaí, tá cúil leathair silicone-bhunaithe éicea-chairdiúil ag an bhfeiste seo agus tugadh isteach é roimhe seo mar Eagrán Craiceann Tecno Magic i margaí domhanda.

Ardú praghsanna do PlayStation Plus san India

D’fhógair Sony le déanaí go mbeadh sé ag ardú praghsanna a phleananna bliantúla PlayStation Plus chun cluichí ardchaighdeáin agus sochair bhreise a sholáthar do shíntiúsóirí. Tá na praghsanna oifigiúla don India liostaithe anois ar shuíomh Gréasáin Playstation, rud a léiríonn méadú beagnach 2,000 Rs. Cuireann PlayStation Plus rochtain ar chluichí saor in aisce, trialacha, agus lascainí siopa eisiacha ar fáil dá shíntiúsóirí, cosúil le Xbox Game Pass.

