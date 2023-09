Saincheisteanna Feidhmíochta PC Starfield: Cén Féidir go mbeadh Uasghrádú Riachtanach

Eisíodh Starfield, an cluiche a bhfuiltear ag súil go mór leis ón bhforbróir Bethesda, go hoifigiúil ar Xbox Series X/S agus PC ar 6 Meán Fómhair. Cé gur ghlac imreoirí an cluiche go maith, tá feidhmíocht díomá ag roinnt úsáideoirí PC. In agallamh le Bloomberg Technology, mhol Todd Howard, stiúrthóir Starfield, go bhféadfadh go mbeadh gá le huasghrádú crua-earraí PC chun taitneamh a bhaint as an gcluiche go hiomlán.

Nuair a fiafraíodh de cén fáth nach raibh an cluiche optamaithe le haghaidh PC, d’fhreagair Howard, “Rinneamar barrfheabhsú ar an gcluiche do ríomhaire. Tá sé ag rith go hiontach. Is cluiche PC den chéad ghlúin eile é. Tá an teicneolaíocht á bhrú againn i ndáiríre, mar sin seans go mbeidh ort do ríomhaire a uasghrádú don chluiche seo.”

Cé gur mhol roinnt lucht leanúna Starfield, tá daoine eile tar éis imní a chur in iúl lena fheidhmíocht ar ríomhaire. I measc na ngearán tá saincheisteanna maidir le taobh istigh beag a éilíonn scáileáin luchtaithe agus gan an cluiche a bharrfheabhsú. Cuireadh na frustrachas seo in iúl ar ardáin mar YouTube agus Twitter.

Cé gur féidir leis a bheith frustrachas nuair nach mbíonn PC ag rith na gcluichí is déanaí, is cuid é freisin de nádúr na teicneolaíochta atá ag athrú de shíor. Molann Bethesda crua-earraí sonracha don fheidhmíocht is fearr, lena n-áirítear próiseálaí AMD Ryzen 5 2600X nó Intel Core i7-6800K, cárta grafaicí AMD Radeon RX 5700 nó NVIDIA GeForce 1070 Ti, agus 16 GB RAM. Mar sin féin, d’fhéadfadh nach n-eascródh an fheidhmíocht is fearr do chluiche atá dian ar LAP mar Starfield de bharr na riachtanais íosta seo a chomhlíonadh.

I ndeireadh na dála, is rogha pearsanta é uasghrádú crua-earraí PC d'imreoirí atá ag iarraidh taithí a fháil ar chluichí cosúil le Starfield ar a ndícheall. Cé go bhféadfadh infheistíocht airgeadais a bheith i gceist leis, is cleachtas coiteann é sa phobal cearrbhachais crua-earraí a uasghrádú go tréimhsiúil.

