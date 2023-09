Saincheisteanna Feidhmíochta Starfield PC: An bhfuil sé in am Uasghrádú a dhéanamh?

Chuir Starfield, an scaoileadh a bhfuiltear ag súil leis ón bhforbróir Bethesda, tús faoi dheireadh ar Xbox Series X/S agus PC ar 6 Meán Fómhair. Mar sin féin, bhí fadhbanna feidhmíochta ag roinnt úsáideoirí PC leis an gcluiche. In agallamh le Bloomberg Technology , Molann stiúrthóir Bethesda agus Starfield Todd Howard go bhféadfadh sé a bheith in am do gamers PC smaoineamh ar a gcórais a uasghrádú.

Nuair a fiafraíodh de faoin easpa leas iomlán a bhaint as leagan PC an chluiche, d’fhreagair Howard ag rá, “Rinneamar barrfheabhsú ar an gcluiche do ríomhaire. Tá sé ag rith go hiontach. Is cluiche PC den chéad ghlúin eile é. Tá an teicneolaíocht á bhrú go mór againn, mar sin b’fhéidir go mbeidh ort do ríomhaire a uasghrádú don chluiche seo.” In ainneoin go gcuireann roinnt lucht leanúna in iúl frustrachas le feidhmíocht an chluiche, coinníonn Bethesda go bhfuil go leor gnéithe iontacha i Starfield agus tá an lucht leanúna ag freagairt go dearfach.

Mar sin féin, tá go leor gamers PC tar éis a n-imní a chur in iúl ar ardáin na meáin shóisialta. Léiríonn tuairimí ar YouTube agus Twitter saincheisteanna mar scáileáin luchtaithe go minic, droch-uasmhéadú, agus tuairteanna. Tuairiscíonn roinnt úsáideoirí fiú go bhfuil cártaí grafaicí ard-deireadh cosúil leis an streachailt 4090 chun ráta fráma cobhsaí a choimeád.

Nuair a thagann sé le riachtanais chórais PC, molann Bethesda próiseálaí AMD Ryzen 5 2600X nó Intel Core i7-6800K ar a laghad, cárta grafaicí AMD Radeon RX 5700 nó NVIDIA GeForce 1070 Ti, agus 16 GB RAM. Cé go bhféadfadh sé go bhféadfaidh an cluiche rith chun na híosriachtanais a chomhlíonadh, b'fhéidir nach gcuirfidh sé an t-eispéireas is fearr ar fáil do chluiche atá dian ar LAP mar Starfield.

Mar fhocal scoir, cé go dtugann Starfield cruinne nua spreagúil d'imreoirí, b'fhéidir go mbeadh ar roinnt úsáideoirí PC smaoineamh ar a gcórais a uasghrádú chun taitneamh iomlán a bhaint as an gcluiche. Admhaíonn Bethesda go brúnn an cluiche teorainneacha na teicneolaíochta, agus b’fhéidir nach ráthóidh comhlíonadh na n-íosriachtanais an fheidhmíocht is fearr. D'fhéadfadh sé a bheith frustrachas infheistíocht a dhéanamh in uasghrádú ríomhaire, ach do dhíograiseoirí atá ag iarraidh fanacht ar thús cadhnaíochta an chearrbhachais, is infheistíocht riachtanach é.

Foinsí: Teicneolaíocht Bloomberg